‘K-축구 혁신위원회’ 출범 혁신위원들, 차기 협회장 선거 불출마 선언 실질적 해결책 필요하지만···실천이 중요 유소년 시스템 변화 등으로 장기적 재건 모색해야

한국 축구가 새판 짜기에 돌입했습니다. 2026 북중미 월드컵 조별리그 탈락으로 축구계 쇄신 요구가 빗발치자 ‘K-축구 혁신위원회’(혁신위)가 지난 6일 출범했어요. 한국 축구의 살아있는 전설 박지성 국제축구연맹(FIFA) 분과위원회 위원이 유승민 대한체육회장과 함께 혁신위 공동위원장으로 나섰습니다.

혁신위의 활동 기한은 대한축구협회 차기 집행부 구성까지입니다. 시간이 제한돼 있고 축구 팬들의 관심이 높은 사안인 만큼 매끄럽고 효율적인 운영이 중요합니다. 오늘 레터에서는 혁신위가 제 몫을 다하려면 어떤 점을 경계해야 할지 짚어보고, ‘혁신위가 필요 없는 한국 축구’로 나아가려면 어떻게 해야 할지 이야기 나눠보겠습니다.

혁신위원 ‘불출마’ 선언···정부 개입은 경계해야

우선 혁신위가 잡음 없이 운영되는 것이 중요하겠습니다. 쇄신의 주체가 쇄신 대상 조직의 수장이 되는 건 모순적이겠죠. 혁신위원 전원은 차기 축구협회장 선거에 출마하지 않겠다고 밝혔습니다. 현재 축구협회장은 공석이거든요. 박지성 위원장은 “협회장에 출마하려는 마음을 먹고 (혁신위에) 들어왔다면 (그건) 공정하지는 않을 것”이라며 “확실히 선을 긋고 혁신위에 참가해야 한다고 생각했다”고 말했어요.

혁신위에 최휘영 문화체육관광부 장관이 참여해, 정부 개입 우려도 제기됐습니다. FIFA는 각국 축구협회에 대한 정부의 개입을 엄격히 금지하고 있거든요. 박지성 위원장은 “당연히 그런 일이 벌어지면 안 된다”며 “혁신위가 정치적으로 개입을 해서 뭔가를 할 수 있는 단체도 아니다”라고 했어요.

정부 역시 독립성 훼손 우려를 의식한 듯 ‘든든한 지원자’ 역할을 하겠다고 선을 그었어요. 최휘영 장관은 당초 공동위원장을 맡기로 했다가, 출범식 당일 “정부가 법의 범위를 넘어서 축구협회 사무에 개입하는 일은 있어선 안 된다”며 공동위원장직을 스스로 내려놨어요. 그 후임으로 유승민 공동위원장이 추대된 것이고요.

실질적 변화 이끌 해결책 필요···중요한 건 실천

박지성 위원장은 혁신위의 가장 중요한 과제로 ‘신뢰 회복’을 꼽았어요. 등돌린 축구 팬들이 다시 한국 축구를 신뢰할 수 있게 하려면, 혁신위는 단순 땜질처방이 아니라 실질적 변화를 이끄는 해결책을 제시해야 할 것입니다.

혁신위가 손질할 최우선 과제로는 축구협회장 선거 방식이 꼽힙니다. 축구협회는 정관에 따라 회장 궐위 시 60일 이내에 차기 회장을 뽑아야 해요. 이른바 ‘체육관 선거’로 불리는 대의원제 선거 방식의 공정성을 두고 문제 제기가 이어져온 만큼 선거제 개선이 개혁 성공의 시험대가 될 것으로 보입니다.

회장 선거 방식만 바꾼다고 될 일은 아니겠죠. 협회의 의사결정 구조도 많은 비판을 받아 왔습니다. 회장에게 권한이 지나치게 집중돼 있고, 의사결정 과정이 폐쇄적이라는 지적들입니다. 협회를 더 투명하게 하는 개선책이 필요합니다. 데이터와 과학기술을 기반으로 한 축구행정을 도입해야 한다는 목소리도 꾸준히 높았습니다.

다만 혁신위는 구속력이 없는 자문기구에 가깝기 때문에 한계가 있습니다. 아무리 좋은 약을 처방받아도 먹지 않으면 소용이 없겠죠. 혁신위의 논의 내용을 바탕으로 한 축구협회의 실천이 가장 중요합니다.

‘혁신위’ 필요 없는 한국 축구를 향해

무엇보다 한국 축구를 장기적 관점에서 재건할 방법을 모색해야 합니다. 지금까지 한국 축구는 위기론이 고개 들 때마다 감독을 교체하는 식의 미봉책으로 대응해왔습니다. 이제는 문제가 생기면 혁신위를 만들 게 아니라, 혁신위 없이도 제대로 운영되는 한국 축구가 되어야겠죠.

그 방법 중 하나로 유소년 시스템 변화가 제시됩니다. 2000년 이전까지 재능은 많지만 큰 대회에선 무너지던 스페인 역시 일관성 있는 유소년 시스템을 통해 달라졌습니다. 스페인은 유로 2008, 남아공 월드컵(2010), 유로 2012에서 연달아 우승했죠. 벨기에 역시 유소년 시스템 변화를 통해 황금세대를 길러냈다는 평가를 받습니다.

일본은 이번 월드컵에서 강팀을 상대로 저력을 보여주며 주목받았죠. 그 배경엔 선수 장기 육성 철학이 있습니다. 일본축구협회(JFA)의 ‘저팬스 웨이’(Japan's Way) 프로젝트는 유소년 시절부터 자신의 포지션에서 필요한 기술과 전술, 판단력 등을 체계적으로 배우도록 하는 것이 주요 내용 중 하나입니다.

휘슬이 울렸습니다. 북중미 월드컵 도전은 끝났지만 한국 축구 혁신이 시작됐습니다. 당연히 매 경기 승리를 응원하겠지만, 혹여 실패하더라도 ‘잘 싸웠다’고 평가받는 한국 축구로 거듭나기를 바랍니다. 수술대에 오른 한국 축구. 새롭게 태어나 목표에 ‘골인’할지 끝까지 지켜봐야겠습니다.

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