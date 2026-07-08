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전국 흐리고 비···수도권 등 최대 200㎜ 장맛비

입력 2026.07.08 07:33

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출근하는 시민들이 우산을 쓰고 서울 종로구 광화문 광장 일대에서 버스를 기다리고 있다. 정효진 기자

출근하는 시민들이 우산을 쓰고 서울 종로구 광화문 광장 일대에서 버스를 기다리고 있다. 정효진 기자

수요일인 8일 전국이 대체로 흐리고 중부지역에 비 소식이 있겠다. 전국 대부분 지역에서 낮 최고기오내은 30도 이상으로 올라 덥겠다.

기상청은 이날 “오늘부터 내일 사이 전국 대부분 지역에서 비가 내리겠다”고 예보했다. 수도권과 강원, 충남, 제주 등지에서는 오전부터 강우가 시작돼 다음날까지 전국 곳곳에 비가 많이 내리겠다. 돌풍과 천둥, 번개에도 유의해야겠다.

서울·인천·경기 지역 예상 강수량은 50∼100㎜이다. 많은 곳은 150㎜ 이상 폭우가 쏟아지겠다. 대전·세종·충남·충북 등 충청권은 80∼150㎜, 이 가운데 일부 지역엔 200㎜ 이상의 많은 비가 내릴 것으로 예상된다.

당분간 무더운 날씨가 이어지겠다. 낮 기온은 26∼33도로 예보됐다. 내륙을 중심으로는 최고기온이 30도 이상 오르고, 최고 체감온도는 31도 안팎(폭염특보 발효 지역은 33도 이상)으로 올라 덥겠다.

오후 6시부터 다음날 오전 9시까지 밤사이 기온이 25도 이상으로 유지되는 열대야 현상이 나타날 가능성도 있다.

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