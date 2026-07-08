카타르·사우디 “유조선 피격 책임은 이란”···이란 “당혹스럽다”

카타르와 사우디아라비아가 호르무즈 해협 인근에서 발생한 자국 선박 피격 사건의 배후로 이란을 지목하며 강하게 항의했다. 이에 이란은 자국을 공격 주체로 지목한 데 대해 유감을 표명하며 “조율되지 않은 항로 이용이 해협의 안전을 저해한다”고 맞섰다.

7일(현지시간) 카타르 외무부는 자국 주재 이란 부대사를 초치해 항의 서한을 전달하고 선박 피격 사건에 대한 해명을 요구했다고 밝혔다.

카타르 외무부는 이란 측에 “역내 안보를 훼손하는 모든 행위를 즉각 중단하고 국제 해상 운송과 글로벌 에너지 공급 안정을 위협하는 행동을 삼가라”고 촉구했다.

앞서 전날 밤 호르무즈 해협 인근 오만 연안에서 카타르 선적 액화천연가스(LNG) 운반선 알레카야트호가 미사일 공격을 받아 기관실에 화재가 발생했다. 현지 당국은 폭발 위험이 있는 상태라고 전했다.

마제드 알 안사리 카타르 외무부 대변인은 “이번 사건은 국제 항행의 안전과 세계 에너지 공급망을 겨냥한 용납할 수 없는 공격이자 명백한 국제법 위반”이라며 “이번 공격과 그로 인한 모든 피해에 대한 법적 책임은 전적으로 이란에 있다”고 주장했다.

사우디아라비아도 같은 날 오만 연안에서 자국 초대형 유조선 웨디얀호가 공격받은 사건의 배후로 이란을 지목했다.

사우디 외무부는 성명을 내고 “국제 해상 항행과 세계 에너지 공급을 위협하는 공격을 강력히 규탄한다”며 “이번 공격과 그에 따른 모든 결과의 책임은 이란에 있다”고 밝혔다.

이번 공격을 두고 중동 국가들은 이란이 사전에 지정한 항로가 아닌 오만 연안 항로를 이용해 호르무즈 해협을 통과하던 선박을 겨냥한 것으로 보고 있다. 그동안 자국과 협의하지 않은 항로를 이용하는 선박에 대해 공격 가능성을 경고해온 이란은 카타르 등의 비난에 유감을 표명했다.

이란 국영 IRNA 통신에 따르면 에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 카타르가 선박 피격의 배후로 자국을 지목한 데 대해 “당혹스러운 일이며 선린 우호 원칙에 어긋난다. 이런 행태를 용납할 수 없다”고 반발했다.

바가이 대변인은 이어 “이란과 조율되지 않은 항로를 이용하거나 선박 추적 장치를 조작하는 것은 호르무즈 해협의 안전한 통항을 촉진하려는 이란의 노력을 방해하는 위험한 행위”라고 주장했다.

그러면서 “이란은 호르무즈 해협 관리에 필요한 조치와 양해각서(MOU)에 따른 약속을 성실히 이행하고 있다”면서 “역내 국가 및 해운사들은 MOU에 어긋나는 행동을 삼가라”고 경고했다.