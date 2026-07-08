한·미·일, 인도·태평양 지역 SMR 도입 가속화 협력 각서 서명

한국과 미국, 일본 3국이 7일(현지시간) 인도·태평양 지역 국가에 소형모듈원자로(SMR)를 도입하기 위한 협력각서(MOC)를 체결했다.

외교부는 조현 외교부장관, 마르코 루비오 미국 국무장관, 모테기 도시미쓰 일본 외무대신이 7일(현지시간) 튀르키예 앙카라 나토 정상회의 계기 개최된 한·미·일 외교장관회의에서 인도·태평양 지역을 시작으로 여타국에서 SMR 배치를 가속화하기 위해 3국간 협력 틀을 구축하는 MOC에 서명했다고 8일 밝혔다.

이번 MOC는 3국 안보의 상호 이익을 증진하고, 협력대상국들의 에너지 안보상의 수요를 충족시키기 위한 기반을 제공할 것으로 평가된다고 외교부는 전했다.

이번 MOC를 통해 민간 원자력 분야에서 상호 보완적인 강점을 갖고 있는 한·미·일이 원자력 업계 차원의 호혜적 협력을 장려할 수 있을 것으로 전망된다. 이번 MOC를 통한 협력 체계는 사업 개발 과정의 위험요소를 줄이고 규모의 경제를 달성하며, 민간 투자를 촉진하고 인허가 절차를 간소화하는 한편 공급망을 최적화시키는 SMR 배치 모델을 조성하는 것을 목표로 한다.

외교부는 “3국간 조율된 협력은 한·미·일 기업들로 하여금 역내 협력대상국들의 증가하는 에너지 수요를 총족시킬 수 있는 보다 경쟁력 있는 대안을 제공한다”며 “새로운 원자로 기술이 점차 상용화되는 가운데 최고 수준의 핵안전, 핵안보, 비확산 기준을 준수하도록 뒷받침해 나갈 것”이라고 밝혔다.

도널드 트럼프 행정부는 인·태 지역 국가들의 SMR 개발 프로그램 활동 촉진과 인력 양성을 위한 지역 교육 허브 설립을 위해 국무부의 ‘SMR 기술의 책임있는 활용을 위한 기초 인프라’(FIRST) 프로그램에 1000만 달러 이상의 신규 자금을 투입하기로 했다.

한·미·일 외교장관들은 이날 회의에서 한반도 정세에 대한 평가를 공유하고 북한의 불법 사이버 활동 대응을 포함해 대북정책 관련 긴밀한 공조를 지속하기로 했다. 또 한반도 비핵화 원칙을 견지하는 가운데, 대화와 외교를 통한 한반도 평화·안정 유지 노력을 이어나가기로 했다. 아울러 동북아와 중동 등 지역·글로벌 정세에 대해서도 의견을 교환하고, 역내 평화와 안정 유지의 중요성을 강조했다.