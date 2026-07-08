[속보]이란, 미군 공습에 “MOU 반복 위반…단호한 대응” 경고

이란 외무부는 8일(현지시간) 미국이 양국 간 체결한 양해각서(MOU)를 반복적으로 위반했다며, 미국의 호르무즈 해협 내 목표물 공격에 대응 조치를 취하겠다고 경고했다.

이란 외무부는 이날 국영방송(IRIB) 뉴스가 텔레그램을 통해 공개한 성명에서 “미국의 합의 위반이 초래할 결과에 대해 엄중히 경고한다”며 “이란의 국익과 국가 안보를 보호하기 위해 단호한 조치를 취할 것”이라고 밝혔다.