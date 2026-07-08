국내 100대 기업 경제기여액 ‘1700조’···삼성전자 177조 기여 ‘1위’

지난해 국내 100대 기업의 경제기여액이 전년보다 100억원 넘게 늘어 1700억원을 넘어섰다. 주주환원 규모가 크게 늘면서 기업가치가 제고된 영향이다.

8일 기업데이터연구소 CEO스코어가 2026년 지정 500대 기업 중 사업보고서를 제출한 매출 상위 100곳을 대상으로(공기업·금융사 제외) 조사한 결과, 이들 기업의 지난해 경제기여액은 총 1731조1599억원으로 나타났다. 전년(1612조4722억원)과 비교해 7.4%(118조6877억원) 증가했다.

경제기여액은 기업이 경영활동으로 창출한 경제 가치의 총액을 뜻한다.

기업별로 보면 삼성전자가 177조2497억원으로 100대 기업 가운데 기여액이 가장 많았다. 2024년(157조5376억원)과 비교해 19조7121억원(12.5%) 늘었다.

이어 현대자동차(122조2432억원), 기아(92조718억원), LG전자(77조1044억원), 현대모비스(56조2139억원), SK온(52조3340억원), 한화(44조9261억원), SK하이닉스(43조6306억원), GS칼텍스(42조8339억원), SK에너지(37조3486억원) 순이었다.

부문별로는 협력사 지원금(1405조7465억원)이 전체 경제기여도의 81.2%로 비중이 가장 컸다

이어 임직원(226조6425억원), 주주(41조8636억원), 정부(30조6407억원), 채권자(24조8567억원), 사회(1조4100억원) 순으로 많았다. 특히 주주환원 기조가 본격화되며 주주환원 부문에서 증가율이 높게 나타났다.

주주환원 부문 가운데 배당이 30조6507억원으로 전년(27조3423억원) 대비 12.1% 늘었다. 자사주 소각은 4조3050억원에서 11조2129억원으로 160.5%(6조9079억원) 급증했다.

주주환원 규모는 삼성전자가 1위였다.

삼성전자의 지난해 주주환원 비용은 배당 11조1079억원·자기주식 소각 3조490억원을 합산한 총 14조1569억원으로 집계됐다. 100대 기업 가운데 주주환원 규모가 10조원을 넘긴 곳은 삼성전자가 유일했다.