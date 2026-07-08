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국민연금, 2분기 국장서만 190조 벌었다···1등 공신은 평가액 151조 늘어난 ‘삼전닉스’

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본문 요약

2분기 '삼전닉스'의 강세로 국내 증시가 고공행진을 이어가면서 국민연금의 국내주식 평가액도 3개월 만에 190조원 가까이 불어나 '분기 역대 최고' 수준의 이익을 본 것으로 나타났다.

다만, 1분기와는 달리 2분기엔 삼성전자보다 SK하이닉스의 평가액 증가분이 더 컸다.

SK하이닉스 보유 지분은 1분기와 같았지만, 평가액은 3월 말 43조1560억원에서 125조2968억원으로 82조1407억원이 불었다.

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국민연금, 2분기 국장서만 190조 벌었다···1등 공신은 평가액 151조 늘어난 ‘삼전닉스’

입력 2026.07.08 08:22

수정 2026.07.08 08:31

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  • 김경민 기자

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삼성전자와 SK하이닉스. 경향신문 자료사진

삼성전자와 SK하이닉스. 경향신문 자료사진

2분기 ‘삼전닉스’의 강세로 국내 증시가 고공행진을 이어가면서 국민연금의 국내주식 평가액도 3개월 만에 190조원 가까이 불어나 ‘분기 역대 최고’ 수준의 이익을 본 것으로 나타났다.

8일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 지난 6일 기준 국민연금이 5% 이상 지분을 보유해 공시한 보유 상장사(270개) 주식 평가액은 총 486조118억원으로 집계됐다.

1분기 말(296조4433억원)보다 189조5684억원 늘어난 것으로 수익률은 63.9%에 달한다. 수익률과 평가액 모두 지난 1분기(32%, 78조5507억원)보다 두배 안팎 불어났다.

특히, 삼성전자와 SK하이닉스의 보유 평가액만 151조원이 증가했다. 전체 증가액의 79.8%에 달할 정도다. 다만, 1분기와는 달리 2분기엔 삼성전자보다 SK하이닉스의 평가액 증가분이 더 컸다.

SK하이닉스 보유 지분은 1분기(7.50%)와 같았지만, 평가액은 3월 말 43조1560억원에서 125조2968억원으로 82조1407억원(190.3%)이 불었다.

삼성전자 보유 지분(7.75%→7.84%)은 0.09% 포인트 늘어났다. 평가액은 같은 기간 76조6842억원에서 145조8467억원으로 69조1626억원(90.1%) 증가했다.

지난 3월 말 국민연금의 국내 주식 보유분 중에서 ‘삼전닉스’가 차지하는 비중은 40.4%였으나, 지난 6일에는 55.7%로 대폭 늘어났다.

SK하이닉스와 삼성전자에 이어 SK스퀘어 보유 지분이 11조9953억원 늘어 증가액 순위 3위에 올랐다. 삼성전기는 보유 지분을 10.46%에서 9.95%로 0.51%포인트 줄였지만, 증가액이 10조472억원에 달해 그 뒤를 이었다.

삼성물산(2조7278억원 증가), 삼성생명(2조5137억원 증가), SK(2조577억원) 순이었다.

반면, 1분기에 주식 평가액이 크게 올랐던 미래에셋증권의 경우 2분기에는 1조717억원이 감소하면서 평가액 손실이 가장 컸다. LG에너지솔루션(-5737억원), 한화시스템(-4510억원)도 큰 손실이 났고, 카카오(-4470억원)와 네이버(-4153억원)의 주식 평가액도 크게 줄었다.

3월 말 가장 많이 지분을 보유한 종목은 삼성증권(13.37%), OCI홀딩스(13.37%), 대덕전자(13.12%) 순이었으나, 지난 6일 기준으로는 현대백화점(13.49%), 삼성증권(13.35%), 비에이치(13.35%), 한국금융지주(13.28%) 순이었다.

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