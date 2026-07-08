흔들린 ‘삼전닉스’에 미장도 ‘휘청’···나스닥 1.2% 하락 마감

반도체주가 급락하고 국제유가는 뛰면서 7일(현지시간) 미국 뉴욕증시 3대 주가지수가 일제히 하락마감했다.

기술주 중심 나스닥 종합지수는 전장보다 302.47포인트(1.16%) 내린 2만5818.69에 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전장보다 33.58포인트(0.45%) 내린 7503.85, 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 130.76포인트(0.25%) 내린 5만2925.15에 거래를 마감했다.

전날 국내 증시에서 삼성전자가 전망을 웃도는 호실적을 내놨지만, 향후 반도체 수요 우려로 주가가 하락하며 뉴욕증시에도 악재가 됐다. 인텔 주가는 9.7%, 마이크론은 4.7% 급락했고 KLA, 마벨 테크놀로지, 브로드컴, AMD 등 주요 반도체 종목들이 일제히 약세를 보였다.

전날부터 호르무즈 해협을 지나던 선박 3척이 잇따라 공격을 받았다는 소식이 전해지면서 국제유가가 상승, 투자심리를 위축시켰다.

9월 인도분 브렌트유와 8월 인도분 미 서부 텍사스산 원유(WTI) 선물 종가는 각각 전장 대비 3.01%, 2.76% 오른 배럴당 74.16달러, 70.44달러였다. 각각 지난 6월 1일 이후 최대 상승률이다.

유가 상승이 인플레이션을 부추길 수 있다는 우려에 미 국채 가격은 하락했고 국제 금 현물 가격은 1% 넘게 내려 온스당 4108.7달러에 거래됐다.

해외 투자은행(IB)을 중심으로 반도체주의 상승세가 둔화될 것이란 우려가 나오면서 투자심리가 회복되지 못하고 있다. 모건스탠리는 투자자들이 하이퍼 스케일러(대규모 데이터센터 운영기업)를 포함해 상대적으로 부진했던 분야로 이동하면서 반도체주의 상승 모멘텀이 약해지고 있는 것으로 판단했다.모건스탠리는 “이 같은 (업종 간) 격차가 계속되는 것은 지속 가능하지 않다”고 말했다.

UBS의 울리케 호프만-부르하르디 최고투자책임자(CIO)도 “포트폴리오를 다각화해야 한다”고 말했다.