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본문 요약

윤호중 행정안전부 장관은 8일 많은 비가 예보된 경기·충남·전북·경북 등 7개 광역시·도에 과장급 현장상황관리관 파견을 긴급 지시했다.

윤 장관은 파견되는 현장상황관리관에게 지방정부의 주민대피 지원체계 작동 여부와 위험요인 사전 조치 상황을 점검하고, 호우 종료 시까지 현장 대응을 철저히 할 것을 주문했다.

아울러 밤·새벽 등 취약시간대 강한 비가 예상되는 만큼 이번 집중호우로 인해 인명·재산피해가 발생하지 않도록 철저히 대비해달라고 당부했다.

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윤호중 행안부 장관, 호우 대비 7개 시도에 상황관리관 파견 지시

입력 2026.07.08 09:24

  • 노도현 기자

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지난 7일 서울 종로구 광화문광장 인근에서 시민들이 우산을 쓰고 이동하고 있다. 연합뉴스

지난 7일 서울 종로구 광화문광장 인근에서 시민들이 우산을 쓰고 이동하고 있다. 연합뉴스

윤호중 행정안전부 장관은 8일 많은 비가 예보된 경기·충남·전북·경북 등 7개 광역시·도에 과장급 현장상황관리관 파견을 긴급 지시했다.

윤 장관은 파견되는 현장상황관리관에게 지방정부의 주민대피 지원체계 작동 여부와 위험요인 사전 조치 상황을 점검하고, 호우 종료 시까지 현장 대응을 철저히 할 것을 주문했다.

아울러 밤·새벽 등 취약시간대 강한 비가 예상되는 만큼 이번 집중호우로 인해 인명·재산피해가 발생하지 않도록 철저히 대비해달라고 당부했다.

윤 장관은 행안부를 중심으로 지방정부와 비상대응체계를 더욱 강화하고, 기상 실황을 면밀히 모니터링할 것을 강조했다. 특히 산사태 취약지역과 급경사지 등에 대한 사전 예찰을 철저히 하고, 지하차도 등 침수가 우려되는 지역은 선제적으로 통제할 것을 요청했다.

또 기후에너지환경부, 산림청, 지방정부, 경찰, 소방 등 관계기관 간 위험 정보를 실시간으로 공유하고, 위험 상황 시에는 한발 빠른 주민대피를 주문했다.

기상청은 정체전선이 한반도를 오르락내리락하면서 이날 새벽부터 9일 밤까지 전국에 많은 비가 내릴 것으로 내다봤다. 충남권과 전북에는 이틀간 80∼150㎜, 많은 곳은 200㎜ 이상 비가 올 것으로 예상된다.

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