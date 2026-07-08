대전시 ‘노(NO) 스펙’ 청년특보 공개 모집한다

대전시가 청년특별보좌관을 공개 모집한다. 특별보좌관 공개 모집은 ‘청년특별시 대전’을 민선 9기 핵심 비전으로 내세운 허태정 시장의 의지를 반영한 것이다.

대전시는 오는 14일까지 청년특별보좌관 1명을 공개 모집한다고 8일 밝혔다. 청년특보는 민선 9기에 신설된 자리로, 지방별정직 5급 상당의 직위다. ‘청년특별시 대전’을 실현하기 위한 정책 기획과 대전만의 특화된 청년지원사업 발굴, 청년 의견 수렴과 정책자문, 청년 정책결정 보좌가 주요 임무다. 대전시는 청년 특보 채용이 청년정책 수요 증가에 대응하고 청년의 다양한 의견을 시정에 반영하기 위한 것이라고 설명했다.

공개 채용은 학력과 경력에 제한을 두지 않는 ‘노(NO) 스펙’ 방식으로 진행된다. 공고일 기준 만 25세 이상 39세 이하이면서 공고일 전날인 지난 2일 현재 대전·세종·충남·충북에 주민등록을 둔 청년이면 누구나 지원할 수 있다.

채용 절차는 1차 서류전형과 2차 면접시험으로 나눠 진행된다. 서류전형에서는 지원자가 제출한 ‘청년특별시 대전’ 비전을 실현할 정책제안서를 바탕으로 정책의 창의성과 실현 가능성, 청년문제 이해도 등을 종합적으로 평가한다. 면접시험은 면접 대상자가 정책제안서를 토대로 만든 발표자료(PPT)를 활용해 5분간 발표를 하면 정책기획 역량과 논리성, 의사소통 능력 등을 종합 평가하는 방식으로 이뤄진다.

응시원서는 오는 10~14일 시 인사혁심담당관 채용팀에서 방문·우편 접수한다. 공개 채용에 관한 자세한 내용은 시 홈페이지 ‘시험정보’에서 확인할 수 있다. 허태정 시장은 “청년특보는 청년의 시각과 아이디어를 시정에 반영하고, 청년과 행정을 연결하는 중요한 가교 역할을 맡게 될 것”이라며 “청년특별시 대전을 함께 만들어 갈 열정과 참신한 아이디어를 가진 청년들의 많은 관심과 참여를 기대한다”고 말했다.