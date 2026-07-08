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경기도, ‘폭우 대비’ 재난안전대책본부 비상 1단계 가동···올 여름 들어 처음

입력 2026.07.08 10:03

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수도권 곳곳에 극한 호우가 내린 지난해 8월13일 서울 서초구 한 거리에서 시민들이 우산으로 비를 피하고 있다. 한수빈 기자

수도권 곳곳에 극한 호우가 내린 지난해 8월13일 서울 서초구 한 거리에서 시민들이 우산으로 비를 피하고 있다. 한수빈 기자

경기도 전역에 올들어 가장 많은 비가 내릴 것으로 예보되면서 경기도가 8일 오전 5시부로 재난안전대책본부 비상 1단계를 발령했다. 비상1단계 이상 발령은 올 여름 들어 처음이다.

기상청에 따르면 9일까지 경기도에는 최대 150mm이상의 비가 내릴 것으로 예보됐다. 8일 출근시간과 8일밤부터 9일까지 시간당 20~50mm의 매우 많은 비가 내릴 전망이다.

비상 1단계는 자연재난대책팀장을 상황관리총괄반장으로 산림녹지과, 도로안전과, 하천과 등 풍수해 관련 부서 공무원 23명과 주요 부서별 자체상황실 12명 등 총 35명이 근무하며 각 시군의 호우 상황과 피해 발생 시 현장상황을 파악하고 지원한다.

경기도는 강우 및 기상특보시 하천산책로 선제적 통제 및 예찰 활동 강화, 지하주차장·반지하주택 침수 발생 시 즉시 통제 및 대피, 빗물받이와 산사태취약지역 및 급경사지 점검 등 시군과 함께 취약시설에 대한 집중관리를 할 예정이다.

김규식 경기도 안전관리실장은 “이번 비가 금요일 오전까지 내릴것으로 전망되는 만큼 기상정보를 수시로 확인하고 집중호우 시 하천변 산책로와 지하차도 등 침수 우려 지역 출입을 자제해 달라”고 당부했다.

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