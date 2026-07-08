서울 동대문구가 전국 최초로 청량리동·제기동 일대 전통시장에 AI(인공지능)·IoT 기술을 활용한 ‘스마트 통합 해충 관리’ 사업을 추진한다고 8일 밝혔다. 실시간 해충 감지 및 데이터 분석 기반의 방제 시스템을 도입하는 것으로, 불필요한 살충제 사용도 줄일 수 있을 것으로 보인다.

구 관계자는 “이 사업의 특징은 기존의 단발성·사후 대응 중심의 방제 방식에서 벗어나 ‘실시간 감지-데이터 분석-즉각 대응’이 가능한 통합 해충 방제 체계를 구축한다는 점”이라고 설명했다.

전통시장 내에는 쥐와 바퀴벌레 등을 포획·감시하는 AI·IoT 스마트 방제 장비를 설치해 각종 해충의 종별 밀집도를 상시 확인하고, 축적된 데이터를 기반으로 발생 원인과 패턴까지 분석할 수 있다. 24시간 모니터링 체계도 구축했다.

최동민 동대문구청장은 “청량리동·제기동 일대 전통시장을 시작으로 전통시장에 과학적이고 지속 가능한 방역·위생 관리 체계를 구축해 구민과 상인이 안심할 수 있는 시장 환경 조성에 최선을 다하겠다”고 말했다.