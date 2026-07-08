AI로 도시를 바꾼다···세종시, 행정혁신 아이디어 ‘한판 승부’

10일 첫 AI 혁신 경진대회 개최 공무원·국민 12개 팀 본선 경쟁

세종시는 오는 10일 오후 1시 세종컨벤션센터에서 ‘제1회 세종특별자치시 AI 혁신 경진대회’ 본선 발표대회를 개최한다고 8일 밝혔다.

이번 대회는 인공지능(AI)을 활용한 행정 혁신 사례와 도시문제 해결 아이디어를 발굴하기 위해 올해 처음 마련됐다.

본선에는 공무원을 대상으로 한 ‘AI 행정 혁신 우수사례·아이디어 경진대회’와 전 국민 대상 ‘AI 혁신 아이디어 공모전’ 등 2개 부문 예선을 통과한 총 12개 팀(부문별 6개 팀)이 참가한다.

공무원 부문에서는 AI 기술을 활용한 재난상황관리 플랫폼, 용역 예산 절감 방안, 통합돌봄 원스톱 비서(에이전트) 등 행정 현장에서 발굴한 혁신 사례와 아이디어가 발표된다.

전 국민 공모 부문에서는 도심 공실 문제 해결 플랫폼, 디지털트윈 기반 지하공간 침수 자동 대응 시스템, 폭염 취약계층 주거 안전 진단 플랫폼 등 시민의 시각에서 제안한 다양한 아이디어가 경쟁을 벌인다.

최종 순위는 전문가 심사위원단 평가(70점)와 시민 현장평가단 선호도 투표(30점)를 합산해 결정한다.

공무원 부문 수상자에게는 해외연수 기회와 세종시장상이, 전 국민 부문 수상자에게는 최고 150만원의 상금과 세종시장상이 수여된다.

시 관계자는 “대회가 일회성 행사에 그치지 않도록 우수 사례를 전 부서로 확산하고 수상작은 내부 검토를 거쳐 행정 현장에 적용할 계획”이라고 말했다.