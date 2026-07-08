배재고 야구부 ‘5·18 비하 구호’ 6개월 출전정지 재심 청구···심의 열리는 데 최소 2개월 걸린다

서울 배재고 야구부가 광주제일고를 상대로 5·18 민주화운동을 비하하는 응원 구호를 외쳐 6개월 출전정지 처분을 받은 데 대해 재심을 청구하기로 했다.

서울시교육청은 8일 배재고 야구부가 논의 끝에 대한야구소프트볼협회에 재심을 신청하기로 결정했다고 밝혔다. 이날은 재심 신청 마감일로, 배재고는 재심 신청서와 함께 교직원들의 탄원서도 제출할 예정이다.

재심이 접수되면 심의가 열리기까지는 최소 2개월가량 걸릴 것으로 예상된다.

배재고 야구부 학생 선수 일부는 지난달 29일 서울 목동구장에서 열린 제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회 경기에서 광주제일고 더그아웃을 향해 “스타벅스 가야지” “탱크 데이” 등의 구호를 외쳐 5·18 민주화운동을 조롱했다는 비판을 받았다.

이에 대한야구소프트볼협회 스포츠공정위원회는 지난 1일 배재고에 6개월 출전정지와 함께 청룡기 잔여 경기 몰수패를 의결했다. 이 처분이 유지되면 배재고는 다음 달 열리는 제54회 봉황대기 전국고교야구대회를 비롯해 올해 남은 모든 대회에 출전할 수 없다.

배재고 선수단과 교직원은 지난 6일 광주제일고를 찾아 공식 사과하고 화해했다. 광주제일고 측은 전날 기자회견을 열어 야구협회에 배재고에 대한 선처를 요청한 바 있다.