대한전선, 450억원 규모 호주 AI 데이터센터 전력망 수주

330kV급 전력 인프라 설계부터 시공까지 턴키로

대한전선이 호주에서 인공지능(AI) 데이터센터 전력 인프라 구축 사업을 수주하며 해외 시장 공략에 속도를 올리고 있다.

대한전선은 호주 최대 규모의 송전 전력청인 ‘트랜스그리드’가 발주한 ‘AI 데이터센터(AIDC) 전력망 구축 일괄수주(턴키) 프로젝트’를 수주했다고 8일 밝혔다. 프로젝트 규모는 약 450억원이다.

이번 프로젝트는 호주에 건설 중인 AIDC에 대규모 전력을 안정적으로 공급하기 위한 사업으로, 대한전선은 330㎸(킬로볼트)급 케이블 시스템을 턴키 방식으로 구축하는 것이다.

AIDC는 24시간 중단 없이 운영되는 대규모 설비로, 높은 전력 사용량을 안정적으로 뒷받침할 수 있는 전력망 구축이 필수적이다. 전력 공급의 안정성과 신뢰성이 서비스 운영에 직접적인 영향을 미치는 만큼, 초고압 케이블의 품질 신뢰성은 물론 계통 설계·엔지니어링·시공·현장 관리 등 프로젝트 전반에 높은 수준의 기술력과 사업 수행 역량이 요구된다.

대한전선은 호주·뉴질랜드 등 오세아니아 지역에서 다수의 프로젝트를 수행한 바 있다. 특히 호주에서 상용화된 지중 케이블 중 가장 높은 전압인 500㎸급 프로젝트와 시드니의 전력망 확충을 위한 랜드마크 사업인 ‘파워링 시드니 퓨처’ 330㎸ 케이블 시스템 구축 프로젝트도 성공적으로 완수했다.

이번 수주는 빠르게 성장하는 AIDC 전력 인프라 시장에서 기술력과 사업 수행 역량을 인정받았다는 점에서 의미가 있다고 대한전선은 설명했다.

대한전선 관계자는 “AIDC는 안정적인 전력 공급이 필수적인 만큼 높은 수준의 기술력과 프로젝트 수행 경험이 요구된다”며 “이번 수주를 계기로 글로벌 AIDC를 비롯한 고부가가치 전력 인프라 시장 공략을 더욱 강화해 나가겠다”고 밝혔다.