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‘유정복 알박기 논란’에 8개월째 공석 인천경제청장···인천시, 이르면 이달 중 ‘재공모’

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본문 요약

8개월째 공석인 인천경제자유구역청장을 선임하기 위한 재공모가 진행된다.

인천시는 빠르면 이달 중 신임 인천경제청장 공모에 들어갈 예정이라고 8일 밝혔다.

앞서 지난 1월 유정복 전 인천시장은 공모를 통해 유병윤 전 인천시 공무원을 인천경제청장 임용 후보자로 확정하고 산업부에 추천했다.

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‘유정복 알박기 논란’에 8개월째 공석 인천경제청장···인천시, 이르면 이달 중 ‘재공모’

입력 2026.07.08 10:36

수정 2026.07.08 10:47

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  • 박준철 기자

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인천 송도국제도시. 인천경제청 제공

인천 송도국제도시. 인천경제청 제공

8개월째 공석인 인천경제자유구역청장을 선임하기 위한 재공모가 진행된다.

인천시는 빠르면 이달 중 신임 인천경제청장 공모에 들어갈 예정이라고 8일 밝혔다.

앞서 지난 1월 유정복 전 인천시장은 공모를 통해 유병윤 전 인천시 공무원(68)을 인천경제청장 임용 후보자로 확정하고 산업부에 추천했다.

그러나 산업부와 청와대는 ‘내부 검토’라며 임용 여부를 확답하지 않았다. 인천경제청장 임명은 정부에 ‘사전 동의’를 받도록 규정하고 있다.

유 전 시장은 첫 민간인 출신인 윤원석 인천경제청장을 특별한 하자도 없고, 임기도 1년 4개월 남았는데 돌연 경질했다.

이에 더불어민주당에서는 6·3 지방선거에 출마하면서 새 인천경제청장을 임명하는 것은 ‘알박기’라며 강력 반발했다. 결국 이재명 정부는 유 임용 후보자를 임명하지 않았다.

유 임용 후보자는 박찬대 인천시장 취임 하루 전인 지난달 30일 인천경제청장 임용 포기서를 제출했다. 인천시는 지난 6일 이를 산업부에 통보했다.

유 임용 후보자가 포기함에 따라 신임 인청경제청장을 뽑기 위한 절차가 진행될 예정이다.

송도·영종·청라를 관리·운영하고 외국인 투자 유치를 총괄하는 인천경제청장은 인천시장에 이어 사실상 인천시의 2인자로 꼽힌다.

인천경제청은 지난해 12월부터 직무대행 체제로 운영 중이다.

새 인천경제청장 후보로는 박찬대 인천시장 당선인 인수위원회에 참가했던 인사들이 거론되고 있다.

인천시 관계자는 “산업부와 협의를 거쳐 조만간 신임 인천경제청장 공모에 나설 예정”이라고 말했다.

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