중동 정세 불안에 경북 수출기업 지원 확대···물류비 최대 2000만원

경북도는 중동 정세 불안 등으로 어려움을 겪는 수출기업에 대한 물류비와 수출보험료 지원을 확대한다고 8일 밝혔다.

경북지역에 제조공장을 둔 중소·중견기업은 지난해 12월부터 1년간 해상·항공 운임과 해외 창고 보관료, 해외 내륙 운송료 등을 지원받을 수 있다. 업체 1곳당 지원 한도는 기존 700만원에서 1000만원으로 늘어난다.

특히 중동과 북아프리카 22개국에 수출 실적이 있는 기업은 물류비를 최대 2000만원까지 지원받을 수 있다. 선박 운항 중단과 우회 운송, 항공운송 전환 등으로 커진 비용 부담을 덜어주기 위해서다.

수출보험료 지원 한도 역시 일반 기업은 업체 1곳당 400만원에서 500만원으로, 중동·북아프리카 수출기업은 600만원에서 700만원으로 각각 상향 조정된다. 단기수출보험·원자재 수입보험·환변동보험·수출신용보증 등이 지원 대상이다.

지난해 수출액 500만달러 이하인 기업은 별도 신청서를 내지 않아도 심사를 거쳐 단체 단기수출보험에 가입할 수 있다. 수출 과정에서 손실이 발생하면 1건당 최대 3만달러 한도 내에서 손실액의 95%까지 보장받는다.

물류비와 수출보험료 지원 신청은 각각 경북경제진흥원 누리집, 한국무역보험공사 대구·경북지사를 통해 가능하다.

양금희 경북도 경제부지사는 “지역기업이 흔들리지 않고 수출에 전념할 수 있도록 해외시장 개척 기회를 늘리는 등 다양한 지원을 이어가겠다”고 말했다.