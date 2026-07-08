‘참교육’도 제쳤다···소지섭표 사이다 액션 ‘김부장’ 넷플릭스 비영어쇼 1위

액션 드라마 <김부장>이 전 세계 넷플릭스 이용자들이 가장 많이 본 비영어 쇼로 꼽혔다.

8일 넷플릭스 공식 사이트 투둠에서 집계한 넷플릭스 톱 10에 따르면 지난달 29일부터 5일까지 <김부장> 시청수(Views·시청 시간을 러닝타임으로 나눈 값)는 1050만으로, 비영어 쇼 가운데 1위에 올랐다.

지난달 26일 첫 공개된 <김부장>은 사흘 만에 비영어 쇼 부문 3위에 오른 뒤 공개 2주 차에 정상을 차지했다. 국가별로는 한국, 싱가포르, 태국, 페루 등 11개국에서 1위에 올랐으며 79개국에서 톱 10에 진입했다.

배우 소지섭이 주연한 <김부장>은 동명 웹툰을 원작으로, 특수요원 출신이지만 힘을 숨기고 평범하게 살던 아버지가 실종된 딸을 찾기 위해 정체를 드러내고 싸우는 이야기를 그렸다.

딸을 찾는 아버지의 부성애와 악인을 응징하는 빠르고 통쾌한 액션이 호응을 얻고 있다.

SBS 금토드라마로 먼저 방영한 후 넷플릭스로 공개되는 <김부장>은 방송 4회 만에 시청률 21.6%를 기록하며 흥행세를 이어가고 있다.

이는 올해 방송된 드라마 시청률 중 최고 기록으로, <펜트하우스2>(29.2%), <열혈사제>(22%)에 이어 SBS 금토드라마 역대 시청률 3위에 해당한다.

비영어 쇼 부문에서 4주 연속 1위를 지켰던 <참교육>은 2위로 한 계단 내려앉았다.

최민식, 최현욱 주연의 <맨 끝줄 소년>은 시청수 260만으로 5위에 올랐다.

<부산행>, <군체>의 연상호 감독이 총괄 프로듀서와 각본을 맡은 <가스인간>은 7위를 차지했다.