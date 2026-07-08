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본문 요약

강원 양구군은 지역 중학생들의 실용 영어 능력 향상을 위해 '원어민 화상 영어학습'을 지원한다고 8일 밝혔다.

양구군은 앞서 지난 3월부터 지역 초등학생 100명을 대상으로 원어민 화상 영어학습을 지원하고 있다.

박인숙 양구군 평생교육과장은 "원어민 화상 영어학습은 학생들이 원어민 강사와 영어로 직접 소통하는 경험을 제공하는 프로그램"이라며 "앞으로도 지역 학생들의 글로벌 역량이 향상될 수 있도록 각종 교육 지원을 이어가겠다"고 말했다.

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양구군 “중학생 대상 원어민 화상 영어학습 지원”···실시간 1대1 수업

입력 2026.07.08 11:00

  • 최승현 기자

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의사소통 중심 영어교육 지원

중학생 대상 원어민 화상 영어학습 지원 안내문. 양구군 제공

중학생 대상 원어민 화상 영어학습 지원 안내문. 양구군 제공

강원 양구군은 지역 중학생들의 실용 영어 능력 향상을 위해 ‘원어민 화상 영어학습’을 지원한다고 8일 밝혔다.

이번 사업은 원어민 강사와의 실시간 상호 소통이 가능한 화상교육을 통해 양질의 영어 학습 기회를 제공하고, 실용 영어 중심의 의사소통 능력을 높이기 위해 마련됐다.

‘원어민 화상 영어학습’은 중학생 30명을 대상으로 오는 12월까지 5개월간 운영된다.

수업은 원어민 현지 강사와 1대 1 온라인 방식으로 이뤄진다.

주 2회(회당 30분) 또는 주 3회(회당 20분) 실시간 화상 수업으로 운영된다.

참가 신청은 오는 10일까지 양구교육캠퍼스 인터넷 홈페이지를 통해 선착순으로 받는다.

양구군은 앞서 지난 3월부터 지역 초등학생 100명을 대상으로 원어민 화상 영어학습을 지원하고 있다.

박인숙 양구군 평생교육과장은 “원어민 화상 영어학습은 학생들이 원어민 강사와 영어로 직접 소통하는 경험을 제공하는 프로그램”이라며 “앞으로도 지역 학생들의 글로벌 역량이 향상될 수 있도록 각종 교육 지원을 이어가겠다”고 말했다.

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