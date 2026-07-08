도심 도로가 운동장으로···시민 만족도 90% 돌파한 ‘이 운동’ 다시 열린다

서울형 아침운동 ‘쉬엄쉬엄 모닝’ 재개

서울시가 지난 3월 첫선을 보여 큰 호응을 얻은 아침운동 프로그램 ‘쉬엄쉬엄 모닝’을 이달부터 재개한다고 8일 밝혔다.

쉬엄쉬엄 모닝은 도심 도로 일부 구간을 일시적으로 통제한 뒤 시민들이 해당 공간에서 자유롭게 운동을 즐길 수 있도록 하는 행사다. 시민들은 걷기와 달리기, 자전거 타기 등 각자의 방식으로 참여할 수 있다. 유아차나 반려동물을 동반해도 된다.

3월 시범 운영을 시작한 이후 상반기 시민 만족도는 90.4%, 재참여 의향은 96.1%를 기록했다. 서울시는 높은 호응에 힘입어 하반기부터 정례 운영에 들어간다.

하반기 첫 프로그램은 오는 12일 오전 7시부터 9시까지 여의대로~마포대교 구간에서 열린다. 여의도공원 문화의 마당을 출발해 여의대로와 마포대교를 왕복하는 약 5㎞ 코스를 운영한다. 일부 차로만 활용해 교통 불편을 최소화할 계획이다.

이달 19일과 26일은 오전 7시부터 9시까지 서울광장을 출발해 세종대로 사거리부터 숭례문 오거리 왕복 2㎞ 구간을 달리는 도심권 코스를 처음 선보인다.

행사장에서는 ‘찾아가는 서울체력장’과 스트레칭존, 포토존 등 부대 프로그램도 운영된다. 참가자들은 체력을 측정하고 건강 프로그램을 체험할 수 있다.

서울시는 운영 결과와 계절별 특성을 반영해 한강 교량과 공원을 연계한 다양한 코스를 발굴할 계획이다.

김명주 서울시 관광체육국장은 “앞으로도 서울 곳곳의 다양한 공간을 활용해 시민들이 일상 속에서 부담 없이 아침운동을 즐길 수 있는 환경을 조성하고, 서울형 아침운동 문화를 확산해 나가겠다”고 말했다.