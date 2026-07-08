창간 80주년 경향신문

도심 도로가 운동장으로···시민 만족도 90% 돌파한 ‘이 운동’ 다시 열린다

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

도심 도로가 운동장으로···시민 만족도 90% 돌파한 ‘이 운동’ 다시 열린다

입력 2026.07.08 11:15

수정 2026.07.08 11:28

펼치기/접기
구글 선호 매체로 추가

서울형 아침운동 ‘쉬엄쉬엄 모닝’ 재개

올해 상반기 ‘쉬엄쉬엄 모닝’ 행사 모습. 서울시 제공

올해 상반기 ‘쉬엄쉬엄 모닝’ 행사 모습. 서울시 제공

서울시가 지난 3월 첫선을 보여 큰 호응을 얻은 아침운동 프로그램 ‘쉬엄쉬엄 모닝’을 이달부터 재개한다고 8일 밝혔다.

쉬엄쉬엄 모닝은 도심 도로 일부 구간을 일시적으로 통제한 뒤 시민들이 해당 공간에서 자유롭게 운동을 즐길 수 있도록 하는 행사다. 시민들은 걷기와 달리기, 자전거 타기 등 각자의 방식으로 참여할 수 있다. 유아차나 반려동물을 동반해도 된다.

3월 시범 운영을 시작한 이후 상반기 시민 만족도는 90.4%, 재참여 의향은 96.1%를 기록했다. 서울시는 높은 호응에 힘입어 하반기부터 정례 운영에 들어간다.

하반기 첫 프로그램은 오는 12일 오전 7시부터 9시까지 여의대로~마포대교 구간에서 열린다. 여의도공원 문화의 마당을 출발해 여의대로와 마포대교를 왕복하는 약 5㎞ 코스를 운영한다. 일부 차로만 활용해 교통 불편을 최소화할 계획이다.

이달 19일과 26일은 오전 7시부터 9시까지 서울광장을 출발해 세종대로 사거리부터 숭례문 오거리 왕복 2㎞ 구간을 달리는 도심권 코스를 처음 선보인다.

행사장에서는 ‘찾아가는 서울체력장’과 스트레칭존, 포토존 등 부대 프로그램도 운영된다. 참가자들은 체력을 측정하고 건강 프로그램을 체험할 수 있다.

서울시는 운영 결과와 계절별 특성을 반영해 한강 교량과 공원을 연계한 다양한 코스를 발굴할 계획이다.

김명주 서울시 관광체육국장은 “앞으로도 서울 곳곳의 다양한 공간을 활용해 시민들이 일상 속에서 부담 없이 아침운동을 즐길 수 있는 환경을 조성하고, 서울형 아침운동 문화를 확산해 나가겠다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글