급할 때 아이 맡길 곳 늘었다…서울 ‘긴급·틈새보육 어린이집’ 4곳 신규 선정

서울시가 야근 등 갑작스러운 일정으로 아이를 맡길 곳이 없어 곤란을 겪는 양육자를 위해 ‘서울형 긴급·틈새보육’ 참여 어린이집 4곳을 추가로 선정했다고 8일 밝혔다.

상반기 공모를 거쳐 선정된 서울형 긴급·틈새보육 어린이집 4곳 중 2곳은 휴일·야간에도 문을 여는 ‘365열린어린이집’인 강북구 송천동어린이집과 금천구 새길어린이집이다. 나머지 2곳은 평일 1시간 단위로 이용할 수 있는 ‘서울형 시간제전문 어린이집’인 구로구 디지털꿈터어린이집과 서초구 서초한별어린이집이다.

이번 신규 지정으로 365열린어린이집은 13곳에서 15곳으로 늘었다. 신정(1월1일)과 설·추석연휴, 어린이날(5월5일)을 제외하고 24시간 상시 운영한다. 서울시는 “긴급 보육 수요가 상대적으로 높고 주변 중소기업체·거주지와의 접근성이 중요한 지역이라는 점을 고려해 강북·금천구 어린이집을 선정했다”고 설명했다.

365열린어린이집 이용 아동수는 2023년 939명에서 2025년 1657명으로 꾸준히 늘고 있다. 주말·야간 근무나 경조사 등으로 5~6시간 정도 아이를 맡겨야 할 때 큰 도움이 됐다는 반응을 얻고 있다고 서울시는 전했다.

서울형 시간제전문 어린이집은 25개 자치구마다 1곳씩 운영하는 체계를 이어간다. 구로와 서초의 경우 기존 시간제전문 어린이집이 폐원함에 따라 새 운영기관을 선정했다.

서울형 시간제전문 어린이집은 양육자가 병원 진료나 밀린 집안일 처리 등 개인적인 용무 때문에 잠시 아이를 맡겨야 할 때 시간 단위로 이용할 수 있는 곳이다. 6개월 이상 7세 이하 미취학 아동이 대상으로, 유치원 방학이나 어린이집 휴원을 맞은 부모들도 찾고 있다고 한다. 지난해에는 987명이 3만9887시간을 이용했다.

서울형 긴급·틈새보육은 부모 또는 조부모 중 1명 이상이 서울에 거주하거나 부모 직장 소재지가 서울이면 누구나 이용할 수 있다. 이용을 원하는 양육자는 서울시 보육포털서비스(iseoul.seoul.go.kr)를 통해 하루 전까지 예약하면 된다. 당일 예약의 경우 유선으로 먼저 문의한 뒤 어린이집 승인을 거쳐야 한다. 시간제전문 어린이집은 당일 오후 2시까지 예약할 수 있다.