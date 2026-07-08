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안동에 바이오의약품 공공 생산기반 구축···5년간 129억원 투입

입력 2026.07.08 11:15

수정 2026.07.08 12:02

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동물세포실증지원센터 전경. 경북도 제공

동물세포실증지원센터 전경. 경북도 제공

바이오기업의 백신과 의약품 개발·생산을 지원하는 공공 생산체계가 경북 안동에 들어선다.

경북도는 산업통상부가 주관한 ‘동물세포 기반 백신 공공 CDMO 전략적 육성 및 바이오텍 생산지원’ 공모사업에 안동 동물세포실증지원센터가 선정됐다고 8일 밝혔다.

CDMO는 자체 생산시설이 없는 제약·바이오기업의 의약품 개발과 생산을 지원하는 공공 생산지원체계다. 이번 사업에는 올해부터 2030년까지 129억원이 투입된다.

동물세포실증지원센터는 안동 바이오산업단지를 중심으로 자체 생산시설을 갖추기 어려운 바이오기업을 지원하고 있다. 제품 설계와 생산공정 개발, 시제품 생산, 품질관리 등 개발·생산 전 과정을 담당한다.

센터는 동물세포 기반 백신과 바이오의약품을 생산할 수 있는 의약품 제조·품질관리기준(GMP) 시설을 갖췄다. 경북도는 안동시, 산업통상부와 함께 이 시설을 활용해 유망 바이오기업의 제품 상용화와 안정적인 생산을 지원할 계획이다.

경북도는 이번 사업을 통해 미국의 의약품 관세 정책과 글로벌 공급망 재편에 대응하고, 국내 바이오기업의 해외시장 진출을 뒷받침할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

양금희 경북도 경제부지사는 “공공 위탁개발생산 시설을 활용해 국내 바이오기업의 기술 상용화와 해외시장 진출을 지원하겠다”며 “경북을 국가 바이오산업의 핵심 거점으로 키우겠다”고 말했다.

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