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본문 요약

강원 속초시는 오는 20일부터 속초관광수산시장 일부 구간에 대해 '시간제 차 없는 거리'를 운영한다고 8일 밝혔다.

속초시는 본격적인 시행에 앞서 지난 7일 속초경찰서, 상인회 등과 함께 '시간제 차 없는 거리' 시행에 적극적으로 협조해 달라는 캠페인을 벌이는 한편 각 동 주민센터에 현수막과 입간판 등을 설치하는 등 홍보 활동을 강화하고 있다.

이병선 속초시장은 "속초관광수산시장은 연중 많은 시민과 관광객이 찾는 대표적인 전통시장인 만큼 '시간제 차 없는 거리' 운영이 안전한 보행환경 조성과 전통시장 활성화에 도움이 될 것으로 기대한다"며 "이용객과 상인 여러분의 관심과 협조를 부탁드린다"고 말했다.

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속초 관광수산시장 20일부터 ‘시간제 차 없는 거리’ 운영

입력 2026.07.08 11:24

  • 최승현 기자

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매일 오전 10시~오후 6시 차량 통제

강원 속초시는 지난 7일 속초경찰서, 상인회 등과 함께 속초관광수산시장에서 ‘시간제 차 없는 거리’에 대한 홍보 행사를 열고, 상인과 이용객에게 통제 구간과 운영 취지 등을 안내했다. 속초시 제공

강원 속초시는 지난 7일 속초경찰서, 상인회 등과 함께 속초관광수산시장에서 ‘시간제 차 없는 거리’에 대한 홍보 행사를 열고, 상인과 이용객에게 통제 구간과 운영 취지 등을 안내했다. 속초시 제공

강원 속초시는 오는 20일부터 속초관광수산시장 일부 구간에 대해 ‘시간제 차 없는 거리’를 운영한다고 8일 밝혔다.

이는 전통시장 내 보행자 교통안전을 확보하고, 시민과 관광객이 더욱 안전하고 쾌적하게 시장을 이용할 수 있는 환경을 조성하기 위해 추진되는 사업이다.

운영 구간은 중앙로147번길과 중앙시장로 일원 2개 구간이다.

속초시는 매일 오전 10시부터 오후 6시까지 이들 구간의 차량 통행을 전면 통제할 계획이다.

물품 상·하차 차량도 통제 시간 이전 또는 이후에만 출입할 수 있다.

한국도로교통공단 통계자료에 따르면 최근 5년간 속초관광수산시장 내에서 발생한 보행자 교통사고는 20건 이상이다.

또 전국의 전통시장에서 차량 돌진 사고로 인명피해가 발생하는 사례가 잇따르면서 보행자 안전 대책을 마련한 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다.

이에 따라 속초시는 지난 2월부터 속초경찰서와 속초관광수산시장 상인회 등 관계기관과 협의해 ‘시간제 차 없는 거리’를 운영하기로 했다.

속초시는 본격적인 시행에 앞서 지난 7일 속초경찰서, 상인회 등과 함께 ‘시간제 차 없는 거리’ 시행에 적극적으로 협조해 달라는 캠페인을 벌이는 한편 각 동 주민센터에 현수막과 입간판 등을 설치하는 등 홍보 활동을 강화하고 있다.

이병선 속초시장은 “속초관광수산시장은 연중 많은 시민과 관광객이 찾는 대표적인 전통시장인 만큼 ‘시간제 차 없는 거리’ 운영이 안전한 보행환경 조성과 전통시장 활성화에 도움이 될 것으로 기대한다”며 “이용객과 상인 여러분의 관심과 협조를 부탁드린다”고 말했다.

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