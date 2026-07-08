제주 수소차 민간보급 흥행… 최고 수준 보조금에 ‘2배’ 몰렸다

대당 3950만원 전국 최고 보조금 10일 전자 추첨으로 최종 선정

제주도가 실시한 수소자동차 민간보급 사업에 당초 모집 규모를 2배 이상 초과하는 신청자가 몰렸다. 전국 최고 수준의 구매 보조금 지원 정책이 영향을 미친 것으로 보인다.

제주도는 지난 6일까지 ‘2026년 수소전기자동차 민간보급 사업’ 신청을 접수한 결과 올해 보급 물량인 79대(일반 71대, 우선순위 8대)를 웃도는 174대가 접수됐다고 8일 밝혔다. 세부적으로는 일반물량 160대, 우선순위 14대가 각각 신청됐다.

도는 이처럼 수소차 신청이 대거 몰린 배경으로 대당 3950만원(국비 2250만원·도비 1700만원)에 달하는 전국 최고 수준의 구매 보조금 지원 혜택이 주효했던 것으로 보고 있다.

도는 오는 10일 전자 추첨을 통해 일반 71명과 취약계층·다자녀·생애 최초 구매자 등 우선순위 8명을 선정한다. 최종 선정자가 구매를 포기하거나 결격사유가 발생할 경우를 대비해 후순위 대상자 20명도 함께 선발한다.

추첨 이후의 절차는 차량 출고 일정 확정, 최종 보조금 대상자 선정, 지정 보조금 지급 순으로 진행된다. 추첨에서 뽑힌 대상자가 차량 출고 일정을 확정하면 최종 보조금 지원 대상자로 확정된다. 최종 대상자는 선정일로부터 2개월 이내에 차량이 출고 및 등록돼야 보조금을 지원받을 수 있다.

도는 수소차 이용자의 충전 편의를 높이기 위해 현재 운영 중인 함덕 그린수소 충전소 외에 권역별 충전 인프라 확충에도 속도를 내고 있다. 서귀포시 강창학 종합경기장 충전소는 2027년 상반기 준공을 목표로 현재 설계가 진행 중이며, 번영로 구간에는 올해 말 이동형 충전소를 구축한다.

김남진 제주도 혁신산업국장은 “이번 민간보급은 제주가 그린수소 기반의 탄소중립 사회로 나아가는 중요한 전환점”이라며 “전국 최고 수준의 보조금 혜택과 촘촘한 충전 인프라 구축으로 수소차를 이용하는 데 불편함이 없도록 지원하겠다”고 밝혔다.