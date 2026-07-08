김민석, ‘뉴스공장’서 정청래 또 저격···“조국혁신당과 합당 무산, 폭탄 선언식으로 해 일 그르쳐”

8·17 전당대회에 출마하는 김민석 더불어민주당 의원이 8일 조국혁신당과 합당 무산에 대해 정청래 의원을 겨냥해 “그야말로 폭탄 선언식으로 됐다”며 “그것이 일을 그르쳤다”고 말했다. 김 의원은 당대표 당선 시 통합과 연대, 확장을 위한 기구를 설치하겠다고 밝혔다.

김 의원은 이날 유튜브채널 <겸손은힘들다 김어준의 뉴스공장> 인터뷰에서 “제가 당시 당대표나 지도부였다면 합당 문제를 그렇게 풀지 않았을 것”이라며 이같이 말했다.

김 의원은 “전통적으로 우리 당의 합당은 전략위원장이나 이런 실무 단위부터 논의가 제기되고, 지도부 내 논의를 거치며 공론화 과정을 통해 되는 것 아니냐”며 “휘발성이 큰 사안이고 그 문제를 푼다면 원칙적으로도, 정무적으로도 그런 판단이 되어야 한다”고 말했다.

김 의원은 “정치를 하면서 늘 갖게 되는 과욕이라는 게 있다”며 “(합당을) 선언 방식으로 풀어서 정리하려는 것은 과욕”이라고 말했다. 그는 “기저에 그런 욕구가 알게 모르게 결국 작동한 것이 부정적이 되었다”며 “일이 꼬였다”고 말했다.

김 의원은 “통합과 연대, 확장 세 가지를 동시에 해야 한다”며 “제가 당대표가 되면 다음 날 바로 통합과 연대, 확장을 위한 기구를 설치할 것”이라고 말했다.

그는 “과거 김대중 총재 시절에 동일한 (민주당의) 뿌리인데 일시적 갈라짐이 됐던 경우는 통합하는 것이고, 지금 진보당과 기본소득당, 사회민주당과 하는 것은 연대”라며 “새천년민주당이라는 당을 만들어서 중도보수 인사를 대폭 영입해 당을 재편했던 것은 확장”이라고 말했다. 그는 “(통합과 연대, 확장을) 하지 않으면 총선에 이길 수가 없다”고 덧붙였다.

김 의원은 ‘혁신당은 통합의 대상이냐 연대의 대상이냐’는 질문에 “그건 조국혁신당이 결정해야 한다고 본다”며 “솔직히 (혁신당이) 민주당과 다른 정체성, 강령을 가진 진보 정당이라고 생각해본 적이 별로 없다”고 말했다.

그는 “미안하지만 (혁신당과 합당은) 법률적으로는 흡수 합당일 수밖에 없다”며 “다른 당처럼 연대 단위로 갈 수도 있고, (민주당에) 합류 논의로 갈 수도 있는데, 그 문제는 혁신당이 정리하는 게 좋다고 본다”고 말했다.