강릉시 이달부터 ‘캐어 안심 주택’ 본격 운영···“주거·돌봄 통합지원”

LH 매입 임대주택 활용해 맞춤형 주거 공간 제공

강원 강릉시는 주거와 돌봄 지원이 함께 필요한 어르신이 지역사회 내에서 안정적으로 정착할 수 있게 하려고 이달부터 ‘캐어 안심 주택’을 본격 운영한다고 8일 밝혔다.

이는 병원 퇴원 직후나 열악한 환경으로 거주할 곳이 마땅치 않은 어르신에게 안전한 임시 주거 공간을 제공하고, 입주자의 건강 상태에 맞춰 보건·복지 서비스를 집중적으로 연계하는 사업이다.

강릉시는 한국토지주택공사(LH) 매입 임대주택 2호를 확보해 맞춤형 주거 공간을 마련했다.

입주 어르신에게는 거주 기간 건강관리와 안부 확인, 식사·이동 등 일상생활 지원을 포함한 개인별 맞춤형 통합돌봄 서비스가 제공된다.

입주 대상은 주거 취약성, 건강 상태, 돌봄 필요도 등을 고려해 선정한다.

강릉시는 불필요한 장기 입원이나 시설 입소를 예방하기 위해 긴급한 주거 지원이 필요한 어르신을 우선 지원할 예정이다.

이달 초 첫 입주를 마친 통합돌봄 대상 어르신(76세)은 거동이 불편한 홀몸노인으로 최근 LH 주거 상향지원 대상자로 선정됐으나 당장 이사할 집을 구하지 못해 열악한 환경에서 생활해왔다.

강릉시는 해당 어르신이 새 보금자리를 마련할 때까지 캐어 안심 주택에 머물도록 연계하고, 맞춤형 돌봄 서비스를 제공해 안정적인 지역사회 정착을 지원하기로 했다.

이정순 강릉시 복지정책과장은 “캐어 안심 주택은 돌봄이 필요한 어르신이 살던 곳에서 건강하고 존엄한 노후를 보내실 수 있도록 돕는 핵심 기반”이라며 “앞으로도 주거와 보건·복지 서비스를 유기적으로 결합해 촘촘한 지역사회 돌봄 안전망을 구축하겠다”고 말했다.