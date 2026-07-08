대한상의, “중소·중견 기업 75%, 자체 법무 인력 없어”

#가전제품 제조 중견기업 A사는 최근 공정거래위원회로부터 수억원대 과징금을 부과받았다. 거래 과정에서 하도급법을 숙지하지 못해 벌어진 일이었다. 연간 수천만원의 외부 자문 비용을 지출했지만, 근본적으로 법무 전담 인력이 부족한 탓이 컸다. 중견기업 A사의 법무 인력은 단 한 명. 이 직원은 그마저도 재무 업무와 법무 업무를 병행했다.

대한상공회의소가 8일 중소·중견기업 300개사를 대상으로 ‘중소·중견기업 법·제도 대응역량 및 애로사항 조사’를 진행한 결과, 한국의 중소·중견기업의 75.3%는 전담 법무조직이나 인력을 보유하지 않은 것으로 나타났다.

구체적으로 응답 기업들은 ‘전담 인력이 없으며 필요할 때마다 외부자문에 의존’(35.3%)하거나 ‘타 부서 인력이 법무 업무 병행’(22.7%)하는 모습을 보였다. ‘별도 대응 체계가 없다’고 답한 기업도 17.3%에 달했다. 반면, 법무 전담 조직과 인력을 모두 보유한 경우는 14.0%, 전담 인력만 보유한 경우는 10.7%에 그쳤다.

기업 규모가 작을수록 법무 체계는 더 취약했다. 중견 기업은 59.0%가 법무 전담 조직·인력을 보유하지 않았고, 중소기업은 83.5%가 법무 전담 조직·인력을 두지 못했다. 응답 기업은 평균 0.7명의 법무 전담 인력을 두고 있었는데, 중견기업은 1.3명, 중소기업은 0.4명에 불과하기도 했다.

대한상의는 이런 법무 전담 조직·인력 부족 상황에서는 중소·중견기업이 기업 경영 과정에서 발생하는 법적 이슈를 챙기기 어렵다고 봤다. 실제로 응답 기업의 52.7%는 새로운 법이나 제도가 도입·변경될 때 ‘법·제도가 시행된 이후’에 그 사실을 인지한다고 응답했다. 입법 예고, 국회 심의 단계부터 인지하고 모니터링한다고 답한 기업은 13.7%에 불과했다.

이는 기업들의 법률·규제 미준수로 나타나기도 했다. 대한상의는 응답 기업의 17%가 최근 3년간 법률·규제를 지키지 않아 벌금 등 행정제재와 형사처벌 경험을 토로하기도 했다고 밝혔다. 법률의 자사 적용 여부나 이행 방법을 잘못 해석(31.3%)했거나, 법·제도 신설·개정 사실을 몰랐다(11.8%)는 등 법령 인지와 해석 문제가 주된 이유로 꼽혔다.

대한상의 관계자는 “중소·중견기업 경우 법·제도의 신설 및 개정 사실 자체를 모르거나, 자사 적용 여부 및 이행 방법을 잘못 해석한 경우도 많다”며 “법령에 대한 인식 부족이 의도치 않은 법 위반으로 이어지고 있는 만큼 중소·중견기업 현장에 맞는 알기 쉬운 법령 해설 지침 마련과 홍보 확대가 필요하다”고 말했다.