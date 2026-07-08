경기교육청 출입통제시스템 철거···안민석 “열린 교육청 만들 것”

경기도교육청은 경기 수원시 영통구 광교청사 출입통제시설을 철거하고 본청 사무공간을 개방해 ‘열린 청사’로 전환한다고 8일 밝혔다.

도교육청은 이날 오전 경기도 수원시 영통구 광교청사 지하 1∼3층과 지상 1층 등 총 7개소에 설치된 출입통제시설(스피드게이트) 17개를 모두 철거했다. 도교육청은 14층 교육감실을 포함해 청사 전 층 사무공간의 닫힌 유리문도 오전 7시 30분부터 오후 7시까지 개방하기로 했다.

그동안 경기교육청의 방문객들은 신분을 밝힌 뒤 출입 권한을 부여받은 카드를 발급 받아야 교육청에 들어갈 수 있었다. 또 사무공간에 들어가려면 엘리베이터에서 내린 뒤 출입통제시스템에 공무원증 카드를 접촉해야 했다. 교육감실 역시 허가 없이는 접근할 수 없었다.

안민석 경기도교육감은 이날 스피드게이트 철거 현장에서 “게이트 철거는 교육청을 교사와 학부모, 학생에게 개방하고 교육공동체와 소통하겠다는 메시지를 주는 것”이라며 “폐쇄형보다 개방형을 선택했고 닫힌 교육청이 아니라 누구나 편하게 출입할 수 있는 열린 공간으로 만들 것”이라고 말했다.

이어 “학생의 안전과 수업권이 침해되지 않는다는 원칙하에 학교도 개방되어야 한다. 방과 후와 방학 때 문을 잠글 이유가 뭐냐”고 덧붙였다.