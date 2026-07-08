빗길 속 ‘출근길 버스 탑승 시위’…“특별교통수단 12시간 기다리기는 고문”

“비장애인 여러분 잠깐의 지체도 힘드시죠. 저희는 일상입니다. 길게는 12시간을 기다립니다”

8일 오전 8시쯤 서울 종로구 혜화동로터리 버스정류장 앞. 쏟아지는 비에 검은 우비를 입은 박경석 전국장애인차별철폐연대 공동대표가 마이크를 들고 말했다. 빗물을 먹은 스피커에선 거친 파열음이 일었다. 파열음을 뒤로 한채 박 대표를 포함한 장애인 활동가 6인이 차례로 버스에 올랐다. 25분간 약 15대 버스가 빗길을 가르며 멈춰섰고 그중 6대에 활동가들이 몸을 실었다.

전장연 활동가 20여명은 이날 교통약자이동권보장법 전면 개정을 촉구하는 버스탑승 정기시위를 벌였다. 전장연은 절반 수준에 그치는 저상버스 도입률을 높이고 장애인의 이동권을 보장하라는 취지로 지난 1일부터 매주 수요일 시위를 이어가고 있다.

출발하려는 버스와 탑승하려는 활동가 간 실랑이로 차량 정체가 빚어졌던 지난 시위와 달리 이날은 비교적 큰 혼선 없이 진행됐다. 한 시민이 “시끄럽다”며 욕설을 내뱉기도 했으나 대다수 출근길 시민은 차분하게 발걸음을 옮겼다.

이날 발언에 나선 이수미 전장연 활동가는 우산을 든 채 “비 내리는 오늘 우리가 이 자리에 온 건 자유롭게 이동하기 위해서”라며 “연내 교통약자이동권보장법을 개정하고 100% 저상버스 도입해야 한다”고 했다.

이어 박 대표는 “현재 특별교통수단(장애인 콜택시) 차량 1대당 운전원을 법적 기준에 못 미치는 1.02명만 채우고 있어 대기 시간이 길게는 12시간에 달한다”이라며 “12시간 기다리라는 건 고문”이라고 했다.

집회를 마친 후 기자와 만난 박 대표는 “조건만 해결된다면 당장 내일이라도 출근길 시위를 멈추고 싶다”며 “최종 목적은 교통약자이동권보장법이 국회를 통과하는 것이다. 연내 국회에서 조속히 논의되어 오는 12월 크리스마스 전까지 법안이 통과되길 바란다”고 전했다.

이에 따라 전장연은 오늘 서울시의회 운영위원장과 기획예산처 예산 담당자를 각각 만나 특별교통수단 운전원 확보 조례와 장애인 이동권 예산 반영 등을 요구할 계획이다. 박 대표는 “오늘 기획예산처 면담 결과에 따라 향후 출근길 지하철 탑승 시위를 언제 어느 수준으로 재개할지가 정해질 것”이라고 말했다.