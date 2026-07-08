매주 토요일 오전 11시~오후 2시까지 운영 둘째·넷쨰주 목요일 상담프로그램도 운영

서울 성동구가 고정 일터 없이 현장을 다녀야 하는 필수 노동자와 이동 노동자를 폭염으로부터 보호하기 위해 7~8월 두 달간 ‘성동 필수·플랫폼 노동자 쉼터’를 토요일까지 확대 운영한다고 8일 밝혔다.

운영 시간은 매주 토요일(공휴일 제외) 오전 11시~오후 2시까지다. 토요일 운영 시간은 평소 쉼터 이용자의 약 70%가 이용하는 시간대에 맞췄다.

구 관계자는 “주말에도 쉼터를 개방해 폭염 기간 이동 노동자의 건강권 및 휴식권을 보장하고 안전한 근로 환경 조성에 기여할 것으로 기대된다”고 밝혔다.

성동 필수·플랫폼 노동자 쉼터는 폭염에도 쾌적한 휴식이 가능하도록 적절한 온·습도를 유지하고 있으며, 무더위를 식힐 수 있는 얼음 생수도 제공한다. 개인 휴게실 내에 안마의자를 비치했으며, 휴대전화 충전도 가능하다.

쉼터에서는 매월 둘째·넷째 주 목요일마다 오후 2~5시까지 상담 프로그램도 운영하고 있다. 둘째 주는 노무 상담을, 넷째 주는 심리 상담을 진행한다. 해당 분야 전문가가 직접 상담을 제공해 깊이 있는 설명을 들을 수 있다. 상담 예약은 방문해 미리 예약해도 되고, 성동구청 홈페이지 신속 예약 시스템을 통해 신청할 수 있다.

유보화 성동구청장은 “여름철 폭염으로부터 필수·플랫폼 노동자들의 건강을 보호하기 위해 토요일 확대 운영을 추진하게 됐다”며 “앞으로도 현장의 목소리를 적극 반영해 노동자들이 안전하고 편안하게 이용할 수 있는 쉼터를 만들어 나가겠다”고 말했다.