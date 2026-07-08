창간 80주년 경향신문

고속도로 2차 사고 예방은 ‘비트박스’를 기억하세요.···여름철 차량 침수피해 연평균 443억원

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

금융감독원과 보험업계는 8일 장거리 이동과 집중호우로 자동차 사고 위험이 증가하는 여름철 주의사항을 안내했다.

금감원은 고속도로에서 사고나 고장으로 정차하는 경우 '비상등을 켠 뒤 트렁크를 열고 가드레일 밖으로 대피한 다음 스마트폰으로 신고'하는 '비트박스' 행동요령에 따라 대처하라고 당부했다.

여름철에는 장마로 자동차 침수 피해가 급증한다는 점도 유의해야 한다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

고속도로 2차 사고 예방은 ‘비트박스’를 기억하세요.···여름철 차량 침수피해 연평균 443억원

입력 2026.07.08 13:35

  • 배재흥 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가
남부지방 등에 장마가 접어든 지난 1일 경남 창원시 마산회원구 석전교사거리 일대에서 우산을 쓴 시민이 이동하고 있다. 연합뉴스

남부지방 등에 장마가 접어든 지난 1일 경남 창원시 마산회원구 석전교사거리 일대에서 우산을 쓴 시민이 이동하고 있다. 연합뉴스

금융감독원과 보험업계는 8일 장거리 이동과 집중호우로 자동차 사고 위험이 증가하는 여름철 주의사항을 안내했다.

금감원에 따르면 고속도로 2차 사고 건수는 2021년 50건에서 지난해 65건으로 4년 간 30% 증가했다. 피해자 수도 같은 기간 63명에서 92명으로 늘었다. 2차 사고는 주행 중 사고나 고장으로 정차 중인 상태에서 추가로 발생하는 사고를 뜻한다.

2차 사고 치사율은 일반 사고 대비 약 5배에 달해 처음 사고가 났을 때 안전을 확보하는 것이 무엇보다 중요하다.

금감원은 고속도로에서 사고나 고장으로 정차하는 경우 ‘비상등을 켠 뒤 트렁크를 열고 가드레일 밖으로 대피한 다음 스마트폰으로 신고’하는 ‘비트박스’ 행동요령에 따라 대처하라고 당부했다.

고속도로 2차 사고 예방 행동요령. 금감원 제공

고속도로 2차 사고 예방 행동요령. 금감원 제공

여름철에는 장마로 자동차 침수 피해가 급증한다는 점도 유의해야 한다.

최근 5년간 평균 차량 침수 피해 건수는 7035건으로 이 중 65%(4589건)가 장마철인 7~8월에 집중적으로 발생했다. 같은 기간 차량 침수 피해 금액은 평균 443억원으로 평상시(203억원)보다 2배 이상 많았다.

금감원은 본격적인 장마가 시작되기 전 와이퍼와 타이어 상태를 점검하고 기상정보를 수시로 확인하라고 안내했다. 많은 비가 올 것으로 예상되면 운행 일정을 조정하거나 우회하고 빗길에는 속도를 줄여 상대 차량과 안전거리 확보를 해야 한다.

아울러 보험개발원이 제공하는 ‘긴급 대피 알림 서비스’를 활용하면 침수 위험지역 정보를 파악할 수 있다고 설명했다.

금감원은 또 주행 중 타이어에 구멍이 나거나 연료가 떨어지는 등 긴급 상황은 자동차보험 ‘긴급출동 서비스’ 특약으로 대비할 수 있다고 안내했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글