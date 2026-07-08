고속도로 2차 사고 예방은 ‘비트박스’를 기억하세요.···여름철 차량 침수피해 연평균 443억원

금융감독원과 보험업계는 8일 장거리 이동과 집중호우로 자동차 사고 위험이 증가하는 여름철 주의사항을 안내했다.

금감원에 따르면 고속도로 2차 사고 건수는 2021년 50건에서 지난해 65건으로 4년 간 30% 증가했다. 피해자 수도 같은 기간 63명에서 92명으로 늘었다. 2차 사고는 주행 중 사고나 고장으로 정차 중인 상태에서 추가로 발생하는 사고를 뜻한다.

2차 사고 치사율은 일반 사고 대비 약 5배에 달해 처음 사고가 났을 때 안전을 확보하는 것이 무엇보다 중요하다.

금감원은 고속도로에서 사고나 고장으로 정차하는 경우 ‘비상등을 켠 뒤 트렁크를 열고 가드레일 밖으로 대피한 다음 스마트폰으로 신고’하는 ‘비트박스’ 행동요령에 따라 대처하라고 당부했다.

여름철에는 장마로 자동차 침수 피해가 급증한다는 점도 유의해야 한다.

최근 5년간 평균 차량 침수 피해 건수는 7035건으로 이 중 65%(4589건)가 장마철인 7~8월에 집중적으로 발생했다. 같은 기간 차량 침수 피해 금액은 평균 443억원으로 평상시(203억원)보다 2배 이상 많았다.

금감원은 본격적인 장마가 시작되기 전 와이퍼와 타이어 상태를 점검하고 기상정보를 수시로 확인하라고 안내했다. 많은 비가 올 것으로 예상되면 운행 일정을 조정하거나 우회하고 빗길에는 속도를 줄여 상대 차량과 안전거리 확보를 해야 한다.

아울러 보험개발원이 제공하는 ‘긴급 대피 알림 서비스’를 활용하면 침수 위험지역 정보를 파악할 수 있다고 설명했다.

금감원은 또 주행 중 타이어에 구멍이 나거나 연료가 떨어지는 등 긴급 상황은 자동차보험 ‘긴급출동 서비스’ 특약으로 대비할 수 있다고 안내했다.