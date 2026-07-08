정부, 금융시장 점검회의···“반도체 편중이 변동성 키운다”

정부가 주식시장 변동성을 키울 수 있는 위험 요인을 면밀히 점검하고 대응에 나서기로 했다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 8일 정부서울청사에서 관계기관 합동 ‘시장상황점검회의’를 열고 최근 금융·외환시장 동향과 대응 방안을 논의했다. 회의에는 신현송 한국은행 총재, 권대영 금융위원회 부위원장, 이세훈 금융감독원 수석부원장 등이 참석했다.

참석자들은 최근 주식시장이 외국인과 기관투자가의 차익실현 및 포트폴리오 리밸런싱 매도, 글로벌 인공지능(AI) 경기 전망 등의 영향으로 조정을 받으면서 변동성이 다소 확대됐다고 진단했다.

특히 비 IT 부문과 반도체 중심의 IT 부문 간 경기 차별화가 심화되는 가운데 반도체 업종의 등락이 증시 전체에 미치는 영향이 커지면서 반도체 비중 확대가 금융시장 변동성을 키우는 요인으로 작용하고 있다고 평가했다.

이날 회의에선 반도체와 AI 등 주력 산업의 경쟁력을 높이는 동시에 바이오, 방산, 우주항공 등 차세대 성장동력을 적극 발굴·육성할 필요가 있다는 점도 논의됐다고 재경부는 전했다.

외환시장에 대해서는 외국인의 주식 매도에 따른 달러 수요 증가와 달러화 강세, 엔화 약세 등의 영향으로 변동성이 확대된 상황이라고 진단했다. 정부는 지난 6일 시작된 서울 외환시장 24시간 거래를 계기로 원화 거래 편의성이 높아질 것으로 전망하는 한편, 야간 시간대 변동성에 대응하기 위해 24시간 모니터링 체계를 강화하기로 했다.

정부는 전세계 시장에서 원화 활용 확대 방안을 담은 ‘원화 국제화 로드맵’을 이달 중 확정·발표할 계획이다.

국고채 시장과 관련해서는 이달 들어 금리 변동성이 다소 완화됐지만, 향후 국내외 통화정책 기조 변화 등이 위험 요인으로 작용할 가능성이 있는 만큼 시장 상황을 면밀히 점검하기로 했다. 아울러 수급 여건을 고려해 국고채 장기물 발행 비중도 탄력적으로 조정할 방침이다.