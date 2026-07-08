미국 남자축구 16강 상금 242억원, 여자대표팀과 똑같이 나눈다

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 16강에서 탈락한 미국 남자 축구대표팀이 확보한 상금 1600만달러(약 242억원)를 여자 대표팀과 나눠 갖는다.

ESPN 등 미국 매체는 8일 미국 남자 대표팀이 이번 월드컵 16강 진출로 FIFA로부터 1600만달러의 상금을 받게 됐다고 전했다. 미국은 지난 7일 벨기에와 대회 16강전에서 1-4로 패해 8강 진출에 실패했다.

상금은 미국축구협회가 2022년 남녀 대표팀과 체결한 ‘동일 임금 협약’에 따라 분배된다. 미국축구협회는 전체 상금의 20%를 행정 비용 등으로 제외한 뒤 나머지 80%를 남녀 대표팀에 똑같이 배분한다.

이에 따라 남녀 대표팀에는 각각 640만달러(약 97억원)가 돌아간다. 남자 대표팀 26명과 2027 여자 월드컵에 출전할 여자 대표팀 26명을 기준으로 하면 선수 1인당 약 24만6000달러(약 3억7200만원)를 받는다. 다만 미국 여자 대표팀은 아직 2027 여자 월드컵 본선 진출을 확정하지 못했고 최종 엔트리 26명도 정해지지 않았다. 이에 따라 여자 대표팀 몫 640만달러는 이자가 붙는 별도 계좌에 예치될 예정이다. 예치 기간 발생한 이자 역시 협약에 따라 남녀 대표팀 선수들에게 공평하게 분배된다.