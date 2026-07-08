한빛 광역 방재지휘센터 개소···“국내 광역 방재 체계 완비”

지상 3층, 연면적 2000㎡ 규모 착공 2년 만에 운영 시작

전남 영광 한빛 원자력발전소의 대규모 사고에 대응하기 위한 한빛 광역 방사능 방재지휘센터(광역방재센터)가 8일 문을 열었다. 광역방재센터는 일본 후쿠시마 원자력발전소 사고와 같은 대규모 사고가 발생해 현장에서 지휘가 어려울 때 원거리에서 지휘하는 센터로, 한빛 광역방재센터 운영으로 국내 모든 원전에 광역방재센터 체계가 마무리됐다.

원자력안전위원회(원안위)는 8일 전북 부안군 한빛 광역방재센터 개소식을 개최했다고 밝혔다. 2024년 5월 착공한 한빛 광역방재센터는 1만㎡ 부지에 지상 3층, 연면적 2000㎡ 규모로 조성됐다.

월성·한빛·고리·한울·새울 등 국내 5개 원전 인근 10~14㎞에는 지역방재센터가 구축돼 있다. 그러나 이들 지역방재센터는 대규모 사고가 발생할 때 대응이 어렵다는 지적이 있었다. 후쿠시마 원전 사고 당시 원전 인근 5㎞에 방재센터가 있었지만, 쓰나미로 인한 도로 파손과 주변 지역 오염으로 60㎞ 떨어진 후쿠시마현 청사에서 대응이 진행됐다.

이에 2022년 8월 고리·월성·새울을 담당할 울산 울주 광역방재센터가 세워졌고, 지난해 6월 한울을 담당할 한울 광역방재센터가 경북 울진에 문을 열었다.

약 31㎞ 떨어진 곳에 세워진 한빛 광역방재센터는 지진이나 지진해일, 여러 호기 동시 사고 등 대규모 원전 사고로 영광 지역방재센터가 역할을 수행하기 어려운 경우 현장 대응을 총괄하는 거점으로 활용될 계획이다. 영광 지역방재센터는 한빛 원전에서 약 14㎞ 떨어져 있다.

이날 한빛 광역방재센터 개소로 기존 5개 지역방재센터와 3개 광역방재센터를 연계한 이중 방재체계를 구축하게 됐다고 원안위는 설명했다.

최원호 원안위 위원장은 “한빛 광역방재센터 개소는 만일의 사고 상황에서도 사고 수습을 위한 현장 대응을 지속할 수 있는 광역 방재체계가 완비됐다는 데 의미가 있다”라며 “정부는 어떠한 재난 상황에서도 빈틈없는 광역 방재체계로 신속하고 철저하게 주민들을 보호할 것”이라고 밝혔다.

이날 개소식에서는 한빛 광역방재센터 건립에 이바지한 전라북도, 부안군, 한국원자력안전기술원에 유공자 표창을 수여했다. 개소식 뒤 참석자들은 지하 1층에서 면진 설계가 적용된 내부 구조를 확인했다. 면진 설계는 건물과 지반을 구조적으로 분리해 지진 진동이 상부 구조로 전달되는 것을 줄이는 지진 대응 설계 방식이다. 내진 설계가 버티도록 보강하는 개념이라면, 면진 설계는 전달 자체를 줄여 내부 손상과 가속도를 낮추는 데 무게를 둔 설계다.