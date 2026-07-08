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미·이란 무력충돌에 호르무즈 ‘비상’…해상 위험 ‘심각’ 격상

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본문 요약

해상 위험을 평가하는 다국적 기구인 공동해양정보센터가 호르무즈 해협을 통과하는 선박의 위험 등급을 기존 '심각함'으로 상향 조정했다.

이번 경보 상향은 호르무즈 해협 인근에서 선박 3척이 잇따라 공격받은 직후 이뤄졌다.

해운업계는 이를 양국 간 휴전 이후 호르무즈 해협에서 발생한 가장 심각한 해상 안보 사건으로 평가하고 있다.

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미·이란 무력충돌에 호르무즈 ‘비상’…해상 위험 ‘심각’ 격상

입력 2026.07.08 14:24

  • 백민정 기자

  • 기사를 재생 중이에요

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7일(현지시간) 미국 중부사령부가 공개한 영상에 이란 내 군사시설이 미군의 공습을 받은 뒤 연기가 치솟고 있다. 로이터연합뉴스

7일(현지시간) 미국 중부사령부가 공개한 영상에 이란 내 군사시설이 미군의 공습을 받은 뒤 연기가 치솟고 있다. 로이터연합뉴스

해상 위험을 평가하는 다국적 기구인 공동해양정보센터(JMIC)가 호르무즈 해협을 통과하는 선박의 위험 등급을 기존 ‘심각함’으로 상향 조정했다.

7일(현지시간) 미국 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 JMIC는 호르무즈 해상 위협 수준을 기존 ‘상당함’에서 ‘심각함’으로 한 단계 높였다. JMIC는 해상 위협 수준을 낮음, 보통, 상당함, 심각함, 위기 등 5단계로 구분한다. ‘상당함’이 공격이나 교란 행위의 가능성을 경고하는 단계라면, ‘심각함’은 의도적인 적대 행위가 발생할 가능성이 매우 높은 상태를 의미한다.

이번 경보 상향은 호르무즈 해협 인근에서 선박 3척이 잇따라 공격받은 직후 이뤄졌다. 해운업계는 이를 양국 간 휴전 이후 호르무즈 해협에서 발생한 가장 심각한 해상 안보 사건으로 평가하고 있다.

유엔 산하 국제해사기구(IMO)에 따르면 피해 선박 가운데 하나는 카타르 국적 액화천연가스(LNG) 운반선 ‘알 레카야트’호로, 오만 연안 해역에서 공격을 받았다. 영국 해사무역기구(UKMTO)는 오만 해안 인근에서 선박 한 척이 미확인 발사체에 맞아 화재가 발생했고, 다른 유조선은 발사체 공격으로 선체가 파손됐으며, 또 다른 선박은 드론 공격을 받았다고 밝혔다.

이란은 선박 공격에 대해 공식적인 입장을 내놓지 않고 있지만, 미국과 주변국들은 이란을 배후로 지목하고 있다.

미군은 이를 계기로 호르무즈 해협 일대의 이란 군사시설을 공습했다. 이란도 쿠웨이트와 바레인의 미군 시설 85곳을 미사일과 드론으로 공격하는 등 즉각 보복에 나서면서 양국 간 군사적 긴장이 급격히 고조되고 있다.

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