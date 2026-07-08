3000만개 팔린 맥도날드 ‘한국의 맛’···이번엔 쫀득하고 구수한 ‘충주 찰옥수수 버거·머핀’

한국맥도날드가 지역 특산품을 활용해 매년 새 버거 메뉴를 내놓는 ‘한국의 맛’ 프로젝트를 통해 지난 5년간 국내산 식재료 1000t 이상을 수매했다. 이들 메뉴의 누적 판매량은 3000만개를 돌파했다. 맥도날드는 이번엔 ‘충주 찰옥수수’를 넣은 버거와 머핀을 출시한다.

맥도날드는 8일 서울 용산구 맥도날드 이태원점에서 기자간담회를 열고 ‘한국의 맛’ 프로젝트의 새 메뉴 ‘충주 찰옥수수 치즈 크로켓 버거’와 ‘충주 찰옥수수 치즈 크로켓 머핀’을 9일 출시한다고 밝혔다.

충북 충주는 전국 옥수수 생산량 2위 지역이다. 충주는 비옥한 토양과 남한강의 깨끗한 물, 큰 일교차를 갖춘 준고랭지 환경이다. 이곳에서 생산되는 찰옥수수는 균일한 낱알 크기와 쫀득한 식감, 씹을수록 구수하고 은은한 단맛이 나는 게 특징이다.

이번에 출시된 ‘버거’는 모짜렐라 치즈 크로켓 속에 찰옥수수 알갱이를 넣어 씹는 재미와 쫀득한 식감을 함께 즐길 수 있다. 파마산 치즈와 홀그레인 머스타드 등으로 맛을 낸 ‘스파이시 파마산 소스’를 더해 매콤 짭짤한 맛을 냈다. 맥모닝 메뉴로 출시되는 ‘머핀’은 찰옥수수 치즈 크로켓에 스파이시 파마산 소스와 화이트 마요 소스를 더했다. 가격은 버거 단품과 세트가 각각 7900원과 9400원(맥런치 8500원)이고, 머핀은 단품 5200원, 세트 6400원이다.

맥도날드는 2021년부터 한국의 맛 프로젝트를 진행 중이다. 품질 좋은 국내산 식재료를 활용해 지역 농가에 도움을 주고, 소비자에게는 새로운 맛을 선보인다. 2021년 창녕 갈릭 버거를 시작으로 2022년 보성 녹돈 버거, 2023년 진도 대파 크림 크로켓 버거, 2024년 진주 고추 크림치즈 버거, 2025년 익산 고구마 모짜렐라 버거를 출시했다.

맥도날드는 지난 5년간 한국의 맛 메뉴 생산을 위해 1000t 이상의 국내산 식재료를 사들였다. 누적 판매량은 3000만개가 넘는다. 맥도날드가 외부 전문기관에 의뢰해 한국의 맛 프로젝트의 성과를 분석한 결과 2021년부터 2024년까지 4년 동안 총 617억원 규모의 사회·경제적 가치를 창출한 것으로 나타났다.

맥도날드는 한국의 맛 프로젝트 5주년을 맞은 올해 지역 상생 활동을 확대한다. 새 메뉴 출시 기간 매장 전용 트레이맷(쟁반에 까는 종이)에 ‘충주시 고향사랑기부제’ 온라인 사이트로 연결되는 QR코드를 삽입한다. 이 사이트에 접속해 10만원 이상을 기부하면 충주 특산품과 함께 충주 찰옥수수 치즈 크로켓 버거 세트 쿠폰이 답례품으로 제공된다.

맥도날드는 새 메뉴 출시 기간 충주시 원도심인 관아골에 위치한 청년몰 입점 상인 후원 행사도 한다. 오는 9일부터 5주 동안 ‘관아골의 여름’ 팝업스토어를 운영하고, 청년몰에서 제작한 굿즈와 다양한 체험 프로그램을 선보인다.