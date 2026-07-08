박완수 지사 “경남·부산 행정통합 변함없지만···전재수 부산시장과 논의”

박완수 경남도지사는 8일 경남·부산 행정통합 계획엔 변함이 없지만 전재수 부산시장의 뜻이 어떤지 논의하겠다고 밝혔다.

박 지사는 이날 도정회의실에서 민선 9기 출범 이후 첫 기자간담회에서 이같이 밝혔다. 박 지사는 주민투표 시행과 통합 자치단체의 위상·자치권 확보라는 전제 조건은 지금도 변함이 없다고 강조했다.

특히 박 지사는 본격적인 행정통합을 논의하기에 앞서 교통 등 여러 분야에서 광역적으로 협력해야 할 과제들이 있는 만큼, 전재수 부산시장과 김상웅 울산시장과 만나 부울경 간 실질적인 협력 방안을 논의하겠다고 덧붙였다.

국민의힘 소속 박 지사는 당초 박영준 전 부산시장과 합의했던 대로 절차를 거쳐 2028년 4월 통합시장 선출을 목표로 잡고 있다. 그러나 더불어민주당 소속 전재수 부산시장과 김상욱 울산시장은 최근 부울경 특별연합(메가시티) 복원 필요성을 밝히며 공동사업 발굴에 나서고 있어서 부울경 행정통합 논의에 난항이 예상된다.

부울경 특별연합은 문재인 정부 초기인 2018년 지방선거에서 당시 김경수 경남지사 등 민주당 소속 부울경 시도지사들이 추진한 초광역 협력·특별지방자치단체 구상이다. 2022년 3개 시도의회가 부울경 메가시티 규약안을 의결했으나 같은 해 6월 지방선거에서 광역단체장이 국민의힘으로 대거 교체되면서 무산됐다.

박 지사는 또 2010년 통합 창원시 출범 이후 밀착된 자치 서비스가 부족하다는 시민 의견을 반영해, 부산·경남 행정통합 주민투표 때 비용 부담 없이 창원시 행정체제 개편(마산·창원·진해 분리 등)에 대한 시민들의 의사를 함께 묻겠다는 공약도 그대로 유효하다고 밝혔다.

박 지사는 정부가 발표한 3대 메가프로젝트에 대한 입장과 대응 전략을 명확히 했다. 박 지사는 정부가 인센티브를 제공해 기업 투자를 유도하는 방향을 긍정적으로 평가하면서도, 정치 논리가 아닌 시장 논리에 따라 투자가 이뤄져야 부작용이 없다고 지적했다.

현시점에서 지역간 투자 금액을 비교해 유·불리함을 따지는 것은 맞지 않다는 것이 박 지사의 판단이다. 박 지사는 “정부 메가프로젝트와 관련해 당초 계획대로 투자가 이뤄지도록 지방에서 수용할 수 있는 환경을 만드는 것이 자치단체의 역할”이라며 “산업 입지, 에너지, 산업 용수, 정주 환경 등 기업이 투자할 수 있는 여러 환경을 확실하게 조성하겠다”고 말했다. 이를 위해 경남도는 사업추진단을 구성해 한화·LG·두산·삼성중공업 등 경남과 인연을 맺고 있는 대기업들과 긴밀히 의논하며 적극적인 투자 유치에 나설 계획이다.

창원지역 대학의 과학기술원(과기원) 전환과 인재 양성에 대한 입장도 제시했다. 박 지사는 국립창원대학교의 과학기술원 지정 노력은 박민원 창원대 총장 취임 이후 경남도에 프로젝트를 제시하며 오래전부터 추진해 온 과제이며, 이를 지원해 글로컬 대학 지정이라는 성과를 거두었다고 설명했다.

박 지사는 “지방대학이 학령인구 감소에 대응해 경쟁력을 갖춰야 하고, 지역 제조업 산업과 연계해 기업이 필요로 하는 우수한 인재를 양성하는 기능을 확대해야 한다”고 강조했다. 과학기술원 전환의 구체적인 형태는 창원대 구성원들의 결정에 달려있지만, 도의 목적에 부합한다면 적극적으로 성원하고 지원하겠다는 방침이다. 박 지사는 창원대 미래 기능과 발전 방향에 대한 공론화 준비위원회가 열린다면, 경남도 역시 당연히 참여해 도의 입장과 의견을 제시하겠다고 밝혔다.