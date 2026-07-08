충북 영동의 민생안정지원금, 지역경제 활성화 마중물 됐다

충북 영동군이 지급한 민생안정지원금이 지역경제 활성화에 크게 기여한 것으로 나타났다.

영동군은 지난달 말까지 군민에게 1인당 50만원의 민생안정지원금을 지급했다고 8일 밝혔다.

군민 4만2944명 중 4만2402명이 수령해 지급률 98.7%를 기록했다. 지급액은 모두 212억100만원으로, 이 가운데 211억900만 원(99.6%)이 사용됐다.

업종별 사용 현황을 보면 일반음식점이 39억5430만원(19%)으로 가장 많았다. 이어 슈퍼마켓·편의점 등 23억9340만원(12%), 하나로마트(면) 23억540만원(11%), 주유소 22억2050만원(10.5%)이 뒤를 이었다.

대부분 생활밀착형 업종으로, 전체 사용액의 74.2%인 156억6450만원이 사용됐다.

영동군은 이번 지원금이 군민들의 생활비 부담을 완화하고 주민 생활과 밀접한 지역 소상공인과 자영업자의 매출 회복 증대로 이어지면서 민생 안정과 경제 활성화 등의 효과를 거둔 것으로 평가하고 있다.

8개 생활밀착형 업종은 통계청이 분류하는 서비스업 8개 업태(음식·소매·생활서비스·숙박·여가·교육·의료·공공)를 말한다.

영동군은 최종 사용 현황과 정책 효과를 분석해 향후 지역 경제 활성화 대책에 반영할 계획이다.

영동군은 또 추석 연휴(9월 24~27일) 전에 군민 1인당 30만원씩의 민생안정지원금을 지급한다.

정영철 영동군수는 “군민들의 적극적인 참여가 소상공인과 자영업자들에게 큰 힘이 됐다”며 “앞으로도 군민이 체감할 수 있는 민생경제 정책을 지속 추진해 나가겠다”고 말했다.