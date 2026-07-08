대전 등 6개 시도 산사태 위기경보 ‘주의→경계’ 상향

대전을 비롯한 전국 6개 시도의 산사태 위기경보가 ‘경계’ 단계로 상향 됐다.

산림청은 8일 오후 2시30분을 기해 대전과 세종, 강원·충북·충남·전북의 산사태 위기경보를 ‘주의’에서 경계로 상향 발령했다고 밝혔다.

산사태 위기경보는 관심, 주의, 경계, 심각 4단계로 운영된다. 6개 시도 외에 서울·인천·부산·대구·울산·경기·경북·경남·전남광주 등 9개 시도 위기경보는 주의 단계를 유지하고 있으며, 제주지역 위기경보는 관심 단계에 있다.

위기경보 상향은 해당 지역에 많은 비가 예보된 데 따른 것이다. 이날 오후 2시 기준으로 충남 부여·서천·계룡에 호우경보가 발효된 상태며, 충청·전라권에는 이날부터 80~150㎜의 비가 내릴 것으로 예보됐다. 일부 지역은 150~200㎜의 많은 비가 예상된다. 수도권과 강원지역도 50~100㎜의 비가 예상되고, 150㎜ 가량의 비가 내리는 곳도 이겠다.

산림청은 이번 집중호우에 대비해 산사태예방지원본부 상황실장을 산사태방지과장에서 산림재난통제관으로 격상해 비상대응체제를 강화했다. 150㎜이상 집중호우가 예보된 지역은 산사태 발생 위험이 높아 각별한 주의가 필요할 것으로 보고 있다.

이용권 산림재난통제관은 “산사태 위기경보가 상향된 만큼 많은 비가 예보된 지역 지자체는 주민들에게 위험상황을 즉시 공유하고, 선제적 주민대피 여부를 판단해주길 바란다”며 “국민들도 긴급재난문자와 마을방송 등을 통한 대피 안내에 귀를 기울이고, 대피명령이 내려지면 지정된 대피소로 신속해 대피해 달라”고 당부했다.