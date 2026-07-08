‘반도체 효과’ 5월에도 경상수지 흑자 역대 1위 갈아치웠다

한국이 반도체 호황으로 지난 3월에 이어 5월에도 국제 교역에서 역대 최대 흑자를 기록했다.

한국은행이 8일 발표한 국제수지 잠정 통계에 따르면 올해 5월 경상수지는 386억1000만달러(약 58조6000억원) 흑자였다. 올해 3월에 월간 최대 흑자(379억3000만달러)을 기록했는데 2개월 만에 그 기록을 다시 깼다. 2023년 5월부터 37개월 연속 흑자 기록도 이어갔다.

올해 들어 5월까지 누적 경상수지 흑자는 1412억8000만달러에 달했다. 지난해 같은 기간(339억달러)의 4배 이상이다. 작년 연간 흑자 규모(1230억5000만달러)를 이미 넘었다.

6월 통계가 집계 완료되면 다시 월간 경상수지 흑자 신기록을 또 경신할 것이란 전망이 나온다. 유성욱 한은 금융통계부장은 “6월 수출이 1000억 달러를 넘어 상당히 높은 수준의 경상수지 흑자를 기록할 것으로 예상된다”며 “(6월 경상수지 흑자가) 400억달러 수준은 되지 않을까”라고 말했다. 그는 “연간 흑자도 올해 전망치(2500억달러)를 넘어설 것으로 예상한다”고 밝혔다.

5월 경상수지를 항목별로 보면, 상품수지 흑자가 378억6000만달러로 역대 최대액이었다. 직전 최대는 지난 3월의 356억8000만달러였다.

수출은 943억4000만달러로 1년 전보다 62.9% 증가했다. 수입(564억8000만달러)도 22.2% 늘었지만 수출이 훨씬 많이 증가하면서 흑자 폭이 커졌다.

품목별로는 통관 기준으로 컴퓨터 주변기기(249.4%), 반도체(167.7%), 석유제품(49.1%), 화공품(11.0%) 등이 많이 증가했다.

서비스수지는 10억9000만달러 적자였다. 입국자 수 증가로 여행수지가 흑자(5000만달러)로 전환하면서 적자 폭은 전월(24억2000만달러)보다 줄었다.

본원소득수지는 지난 4월 25억3000만달러 적자에서 5월 21억7000만달러 흑자로 전환했다. 국내 상장사 배당이 4월에 몰렸기 때문으로 분석됐다.

증권투자에서는 내국인 해외투자가 주식을 중심으로 62억4000만달러 늘었고, 외국인 국내투자는 주식을 위주로 246억5000만달러 줄었다.

외국인의 국내 주식투자는 310억5000만 달러 줄어 역대 최대 감소 폭을 기록했다. 국내 주가가 크게 오르자 외국인들이 차익을 실현하며 리밸런싱(자산 재조정)에 나선 것으로 분석된다.