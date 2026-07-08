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오늘의 인사-법무부, 기후부, 보건산업진흥원, 기술보증기금 외

입력 2026.07.08 15:08

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■법무부 ◇부이사관 승진 △감사담당관 김진섭 ◇서기관 승진 △인권정책과 한제오 △인권구조과 김현우

■기후에너지환경부 ◇과장급 신규 보임 △영산강유역환경청 환경관리국장 정윤화

■한국보건산업진흥원 ◇정기 승진 △전문위원 송일남 △수석연구원 윤주한 오주연 △수석관리원 정제헌 △책임연구원 조정숙 김다솜 이예진 서성석 장무영 김소연 여윤재 김정현 송하연 박현주 이승환 김서윤 김희정 단비 박주원 박소현 한승철

■기술보증기금 ◇본부장 전보 △서울동부지역본부 정대영 △인천지역본부 김대원 △충청지역본부 박경순 △부울경지역본부 구기회 △대구경북지역본부 이대일 ◇부서장 1급 승진 △정보보안담당관 박재환 △기술거래보호부 엄평식 ◇지점장 1급 승진 △서울 권기철 △천안 김대성 △울산 김종철 ◇지점장 2급 승진 △중소기업 기술손해 산정센터 안은주 △소셜벤처가치평가센터 옥현철 △강릉 박연찬 △인천중앙 고유찬 △용인 한재형 △오산 김성태 △화성동 이영민 △진천 김영건 △대구북 허종필 △경산 엄대호 △순천 권상우 △서울서부기업구조혁신센터 김법민 △인천기업구조혁신센터 임호경 ◇수석팀장 2급 승진 △ESG경영지원부 주용준 △녹색콘텐츠금융부 김상철 △비서실 김진욱 △서울서부지역본부 방성혁 △인천지역본부 장효규 △호남지역본부 최명진

■서울미디어그룹 △서울문화사 경영지원실장(이사) 임용욱 △일요신문사 비즈한국본부장(이사) 홍성철

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