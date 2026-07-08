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본문 요약

대구 한 장애 전담 어린이집에서 학대 의혹이 불거져 경찰이 수사에 나섰다.

전국장애인부모연대 대구지부·함께하는 장애인부모회 등 4곳은 8일 달서구청 앞에서 기자회견을 열고 어린이집 학대 사건 피해자들에 대한 지원과 재발 방지책을 마련하라고 촉구했다.

이날 시민단체는 학대 의혹이 나온 어린이집에서 피해를 본 원생이 15명에 이르며 확인된 학대 사례만 500여건에 달한다고 밝혔다.

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대구 ‘장애 전담 어린이집’서 학대 의혹···시민단체 “구조적 관리 부실 의심”

입력 2026.07.08 15:30

수정 2026.07.08 15:47

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  • 백경열 기자

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함께하는 장애인부모회 등 관계자들이 8일 대구 달서구청 앞에서 기자회견을 열고 어린이집 학대 사건 피해자들에 대한 지원과 재발 방지책 마련 등을 촉구하고 있다. 함께하는 장애인부모회 제공

함께하는 장애인부모회 등 관계자들이 8일 대구 달서구청 앞에서 기자회견을 열고 어린이집 학대 사건 피해자들에 대한 지원과 재발 방지책 마련 등을 촉구하고 있다. 함께하는 장애인부모회 제공

대구지역 한 장애아동 전담 어린이집에서 학대 의혹이 불거져 경찰이 수사에 나섰다.

대구경찰청 여성청소년범죄수사계는 지난해 12월부터 달서구 한 장애 전담 어린이집을 대상으로 수사를 벌이고 있다고 8일 밝혔다.

당시 해당 어린이집의 한 학부모가 자녀에게서 학대 정황을 발견하고 어린이집 내부 폐쇄회로(CC)TV를 확인한 결과, 교사가 아동을 꼬집는 모습 등이 발견된 것으로 파악됐다.

이후 신고를 접수한 경찰은 어린이집 교실 등 여러 곳에 녹화된 영상을 분석하고, 관계자 증언 등을 토대로 추가 수사를 진행했다. 이를 통해 가해 교사를 특정하는 한편 피해 원생을 추가로 확인했다.

경찰은 원장과 어린이집 교사 등 9명을 아동학대처벌법 및 장애인복지법 위반 등 혐의로 입건했다.

경찰 관계자는 “교사들은 가해 행위를 하거나 학대 상황을 지켜본 혐의를, 원장은 관리 책임에 대한 혐의를 각각 적용했다”며 “조만간 검찰에 사건을 넘길 예정”이라고 말했다.

전국장애인부모연대 대구지부·함께하는 장애인부모회 등 4곳은 8일 달서구청 앞에서 기자회견을 열고 학대 사건 피해자들에 대한 지원과 재발 방지책을 마련하라고 촉구했다.

이날 시민단체는 학대 의혹이 나온 어린이집에서 피해를 본 원생이 15명에 이르며 확인된 학대 사례만 500여건에 달한다고 주장했다. 또 학대 행위가 교실 및 언어치료 공간 등에서 이뤄졌고, 피해 원생들 몸에서 반복적으로 난 상처 흔적도 발견됐다고도 했다.

특히 시민단체는 학대 행위 당사자들을 권고사직 처리하는 등 사건을 축소하려는 정황도 확인됐다고 밝혔다.

함께하는 장애인부모회 측은 “장애 전담 어린이집은 장애 아동을 보호하고 지원하는 곳으로, 일반 보육시설보다 더 높은 수준의 안전보호 의무와 관리·감독 책임이 요구된다”면서 “그럼에도 학대 의심 정황이 장기간 반복했는데 이는 보육 현장 전반의 구조적 관리·감독 부실 문제로 봐야 한다”고 밝혔다.

이어 “지자체는 장애 아동이 이용하는 보육 및 교육, 치료지원 현장 전반에 대한 점검과 제도 개선에 나서야 한다”고 덧붙였다.

한편 대구시는 수사 상황을 지켜본 뒤 달서구 측에 결과에 따른 행정처분 이행을 독려하겠다고 밝혔다. 또한 다음 달까지 지역 내 장애 전담 어린이집 17곳의 보육교사 411명을 대상으로 특별 아동학대 예방교육을 실시하겠다고 밝혔다.

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