낙동강 안동·임하댐 가뭄 ‘주의’ 단계 진입

기후에너지환경부는 8일 오후 2시를 기해 경북 안동시 낙동강 권역 다목적댐인 안동·임하댐이 가뭄 ‘주의’단계에 진입해 댐 용수 비축을 강화한다고 밝혔다.

올해 안동·임하댐 유역에 내린 강우량은 330㎜로 예년(450㎜)의 73% 수준이다. 올해 안동·임하댐의 용수 공급량은 하루 평균 301만t이지만, 유입량은 132만t에 그쳐 댐 저수량이 낮아지고 있다. 현재 안동·임하댐의 저수량은 6억7000만t으로 총 저수용량(18억4000만t)의 37% 수준이다.

안동·임하댐은 낙동강 상류에서 하나의 공급체계로 운영되기 때문에 합산 저수량을 기준으로 가뭄 단계를 판단한다.

가뭄 ‘주의’단계 진입에 따라 기후부는 용수비축을 위해 하천유지용수를 하루 최대 114만t 줄이고, 농업용수를 하루 최대 87만t 감량한다. 생·공용수에 포함된 지자체 환경개선용수·수질개선용수도 하루 최대 24만t 감량할 계획이다.

기후부는 “일부 지역은 예년 대비 강우량이 적어 가뭄이 확대될 수 있는 상황”이라며 “댐 용수비축이 하류 지역의 용수 이용과 수질에 미치는 영향을 관계기관과 면밀하게 살피고, 현장 상황에 따라 감량 가능한 범위 내에서 공급량을 변경하는 등 탄력적으로 대응하겠다”고 밝혔다.