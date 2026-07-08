이동식 에어컨 “24℃까지 실내 온도가 안 내려가요”

역대급 무더위를 앞두고 1인 가구를 중심으로 가정용 이동식 에어컨이 인기를 끌고 있다. 비교적 가격 부담이 적은 데다 에어컨 구입 후 대기시간 없이 바로 간편하게 설치해 사용할 수 있어서다.

하지만 가정용 이동식 에어컨 대부분은 실내 온도를 24도까지 낮추지 못하는 것으로 확인됐다.

한국소비자원은 가정용 이동식 에어컨 5~8평형 6개 제품의 냉방성능과 에너지비용, 소음, 안전성 등을 시험 평가한 결과를 8일 발표했다.

소비자원에 따르면 실내 온도를 24도까지 낮추는 데 소요된 시간은 LG전자 제품이 26분대로 가장 짧았다. 이파람 제품은 36분대에 24도에 도달했다. 단열재 보강 없이 실내 온도를 35도로 맞춘 뒤 에어컨을 24도 강풍으로 작동시켰을 때 걸린 시간이다.

반면 플럭스, 보국전자, 웰템, 한일전기 등 4개 제품은 5시간이 지난 뒤에도 실내 온도가 24도까지 내려가지 않았다.

특히 일부 제품은 창문 틈새를 막는 단열재가 부족해 외부의 더운 공기가 실내로 유입됐다. 이동식 에어컨은 냉각 과정에서 생긴 열기를 배기호스를 통해 창문 밖으로 내보내는데 방 창문과 배기호스 주변 틈새를 제대로 막지 않으면 냉방효율이 떨어진다.

6개 제품 모두 배기호스를 제공했지만 LG전자 제품을 제외한 5개 제품은 단열재가 부족해 바깥 뜨거운 공기가 안으로 유입됐다.

단열재를 보강하고 창문을 고정하자 결과는 달라졌다. 플럭스 제품은 41분대, 보국전자와 웰템 제품은 각각 54분대, 한일전기 제품은 58분대에 24도까지 내려갔다. 이파람 제품도 기존 36분대에서 31분대로 약 5분 빨라졌다.

단열재 보강 없이 24도 강풍으로 5시간 동안 에어컨을 돌린 뒤 실내 평균온도를 측정한 결과 제품별로 최대 2.1도까지 차이가 났다. LG전자, 이파람 제품은 23.4∼23.5도를 유지해 설정온도(24도) 대비 편차가 작았다. 반면 웰템은 설정온도보다 2.1도 높았고, 한일전기는 2.0도, 보국전자는 1.7도, 플럭스는 1.1도 높았다.

소음은 유사 면적의 벽걸이형 에어컨보다 높은 편이었다. 설정온도 24도 강풍으로 작동시 발생하는 6개 제품의 평균 소음은 53데시벨로, 유사 면적의 벽걸이형 에어컨 제품에 비해 약 9데시벨 높았다.

한 달 전기요금 부담은 3만8000~4만2000원 수준이었고 이산화탄소 배출량은 시간당 308~334g 수준으로 6개 제품 모두 기준에 부합했다.

표시 개선이 필요한 사례도 발견됐다. 플럭스 제품은 실제 냉방 면적이 23㎡(7평)임에도 공식 홈페이지 제품명에 26㎡(8평)로 표시했다. LG전자 제품은 바람량·작동시간 기반의 알고리즘 건조 기능을 ‘AI 건조’ 기능으로 적었다.

소비자원 관계자는 “이동식 에어컨을 구입할 때는 냉방성능, 소음 등 주요 품질을 확인하고 설치 환경과 단열재 제공 여부를 종합적으로 고려해 선택해야 한다”고 말했다.