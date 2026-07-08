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강한 비에 충남서 도로 잠기고 싱크홀 발생···“25건 신고 접수”

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본문 요약

8일 오전부터 충남 전역에 많은 비가 내리면서 도로 침수와 나무 쓰러짐 등 피해 신고가 잇따랐다.

충남도에 따르면 이날 오후 3시 기준 태안·아산·홍성·공주·부여·서천·청양·천안·금산 등 9개 시·군에서 모두 25건의 안전조치 신고가 접수됐다.

피해 유형은 나무 쓰러짐을 비롯해 도로 침수, 전봇대 기울어짐, 전선 단선 등이다.

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강한 비에 충남서 도로 잠기고 싱크홀 발생···“25건 신고 접수”

입력 2026.07.08 15:46

수정 2026.07.08 15:48

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  • 강정의 기자

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도로 침수·싱크홀·전선 단선 등 피해

도·15개 시군 공무원 220명 비상근무

충남도 지역재난안전대책본부 관계자들이 8일 열린 회의에서 집중호우에 따른 기상 상황과 피해 현황을 점검하고 있다. 충남도 제공

충남도 지역재난안전대책본부 관계자들이 8일 열린 회의에서 집중호우에 따른 기상 상황과 피해 현황을 점검하고 있다. 충남도 제공

8일 오전부터 충남 전역에 많은 비가 내리면서 도로 침수와 나무 쓰러짐 등 피해 신고가 잇따랐다.

충남도에 따르면 이날 오후 3시 기준 태안·아산·홍성·공주·부여·서천·청양·천안·금산 등 9개 시·군에서 모두 25건의 안전조치 신고가 접수됐다.

피해 유형은 나무 쓰러짐을 비롯해 도로 침수, 전봇대 기울어짐, 전선 단선 등이다.

아산 온양온천역 인근에서는 면적 12㎡, 깊이 2m 규모의 인도 싱크홀이 발생해 안전조치가 이뤄졌다. 공주 탄천면에서는 침수된 도로를 지나던 승용차의 시동이 꺼졌지만 운전자가 자력으로 대피해 인명 피해는 없었다.

공주 의당면 서산영덕고속도로 대전 방향에서는 빗길에 차량이 단독 사고를 냈으나 인명 피해는 발생하지 않았다.

부여 석성면에서는 현내교 인근 도로가 침수되고 전봇대 3개가 도로 쪽으로 기울었다. 장암면에서는 상황천이 범람해 버스정류장 주변이 물에 잠겼다. 서천 장항읍에서는 동백대교 장항 방면 나들목이 침수됐고 공주 반포면과 탄천면에서도 도로와 주택 주변 침수 신고가 이어졌다.

충남도는 9일까지 도내에 80~150㎜, 많은 곳은 200㎜ 이상의 비가 내릴 것으로 예보됨에 따라 지역재난안전대책본부 비상 2단계를 선제적으로 가동했다. 이에 따라 도와 15개 시·군에서는 공무원 220명이 비상근무에 들어갔다.

이날 오후 2시 기준 도내 누적 강수량은 공주 68.3㎜, 부여 67.2㎜, 청양 59.6㎜, 계룡 52.7㎜ 등을 기록했다.

도와 각 시·군은 집중호우에 대비해 둔치주차장 2곳과 지하차도 2곳, 하천변 5곳, 세월교 9곳의 출입을 통제하고 있다. 또 산사태 우려 사면과 하천, 홍수 취약지역, 배수로 등 위험지역과 시설 997곳에 대한 예찰을 실시하고 각 시·군에 현장상황관리관을 파견해 대응 상황을 점검하고 있다.

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