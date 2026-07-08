서울 강동구 소나무재선충병 발생… “확산 차단 총력 대응”

서울시는 지난 6일 강동구에서 소나무재선충병 감염목 1주가 최종 확인돼 산림청 등 관계기관과 긴급 대응체계를 가동한다고 8일 밝혔다.

감염목은 강동구의 정기 예찰 과정에서 검경(현미경 검사)를 의뢰한 소나무 9주 중 1주로, 2차 진단을 거쳐 지난 6일 최종 확진됐다. 소나무재선충병은 솔수염하늘소·북방수염하늘소에 기생하는 재선충이 소나무에 침입해 양분을 차단하면서 나무가 말라 죽는 병이다. 치료약이 없어 감염되면 100% 고사한다.

서울시는 이날 산림청과 관계기관, 전문가 등이 참여하는 중앙·지역방제대책회의를 열고 발생 원인 분석과 역학조사, 예찰 확대, 방제 전략, 기관 간 협력체계를 논의했다.

서울시는 “남양주시와 하남시 등 주변 지역에서 발생이 지속되고 있는 만큼 이번 발생을 엄중하게 인식하고 있다”며 “관계기관과 협력해 발생 초기부터 확산 저지선을 구축하고 추가 확산되지 않도록 적극 차단할 계획”이라고 말했다.

강동구 발생지는 기존 발생지인 남양주시 삼패동과 하남시 초일동에서 약 3.7㎞ 떨어져 있다. 서울시는 발생 원인과 감염 경로에 대한 역학조사를 실시할 예정이다. 현재 발생지 반경 5㎞를 중심으로 정밀 예찰을 실시하고 추가 감염목 여부를 확인하고 있다. 발생지 주변 지역 확산을 조기에 차단하기 위한 방제도 추진한다.

아울러 ‘소나무재선충병 방제특별법’에 따라 미감염 확인증 없이 소나무류를 이동하거나 감염 우려가 있는 소나무류와 땔감을 무단·이동하는 행위를 집중 단속한다. 이동 제한 대상은 소나무·곰솔, 잣나무·섬잣나무 4종과 직경 2㎝ 이상의 벌채 산물이다. 위반 시 1년 이하 징역 또는 1000만 원 이하 벌금에 처할 수 있다. 시는 “재선충병 확산을 유발하는 불법행위에 대해 엄정 대응할 것”이라고 말했다.

김영환 서울시 정원도시국장은 “시민 여러분께서도 소나무가 갑자기 말라 죽는 등 이상 증상을 발견하면 즉시 신고해 주시고, 소나무류와 땔감 등을 무단으로 이동하지 않도록 적극 협조해 주시길 바란다”고 말했다.