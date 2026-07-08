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KDI “국제유가 내려도 고환율로 물가 빨리 떨어지기 어려워”

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본문 요약

국제유가가 하락해도 물가가 빠르게 떨어지기 어렵다는 한국개발연구원의 진단이 나왔다.

KDI가 소비와 물가에서 '고환율'을 강조하고 나선 것은 중동전쟁 이후 이번이 처음이다.

그간 KDI는 중동전쟁 이후 소비와 물가에 대해선 '고유가'에 따른 영향을 주로 언급해왔는데, 유가 이상으로 환율이 한국경제에 악재가 될 수 있다고 본 것이다.

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KDI “국제유가 내려도 고환율로 물가 빨리 떨어지기 어려워”

입력 2026.07.08 16:00

  • 김경민 기자

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7일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 연합뉴스

7일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 연합뉴스

국제유가가 하락해도 물가가 빠르게 떨어지기 어렵다는 한국개발연구원(KDI)의 진단이 나왔다. 고환율 물가에 지속적으로 영향을 줄 수 있다는 이유에서다. 중동전쟁이 끝나더라도 고환율이 한국경제의 발목을 잡을 수 있다는 우려가 나온다.

KDI는 8일 발표한 ‘KDI경제동향 7월호’에서 “소비자물가는 고유가의 영향으로 높은 수준을 유지하고 있다”면서 “국제유가 하락에도 불구하고 한동안 지속된 고환율의 영향이 시차를 두고 파급돼 소비자물가 상승률의 둔화는 점진적일 가능성”이 있다고 밝혔다.

국내에 주로 수입되는 두바이유의 평균 가격은 지난 4월 배럴당 105.7달러에서 5월엔 103.2달러 지난달엔 79.5달러로 크게 떨어졌다. 그러나 이 같은 흐름에도 고환율이 물가의 발목을 잡을 수 있다고 본 것이다.

소비에 대해서도 “고유가의 여파와 높은 환율이 물가 상승 압력을 지속시키고, 이는 기준금리 인상 부담으로 이어지는 등 향후 소비 개선세가 제약될 위험도 상존한다”고 우려했다.

KDI가 소비와 물가에서 ‘고환율’을 강조하고 나선 것은 중동전쟁 이후 이번이 처음이다. 그간 KDI는 중동전쟁 이후 소비와 물가에 대해선 ‘고유가’에 따른 영향을 주로 언급해왔는데, 유가 이상으로 환율이 한국경제에 악재가 될 수 있다고 본 것이다.

KDI는 이달 동향에선 ‘중동전쟁에 따른 경기 하방 위험’이라는 표현도 처음으로 제외했다. 다만, “제조업생산은 반도체의 높았던 증가세가 조정되고 있다”고 평가했다. 수출에 대해서는 반도체 수출물량의 증가세는 조정됐지만, 수출 가격은 상승세가 유지되고 있다고 봤다. 이 때문에 수출금액을 기준으로는 수출 호조세가 지속되고 있다고 평가했다.

계속된 부진을 겪는 건설투자에 대해서는 “주거용 건축을 중심으로 부진이 지속되고 있다”며 “높아진 건설비용이 시차를 두고 파급되면서 건설투자 회복을 제약할 가능성이 있다”고 내다봤다.

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