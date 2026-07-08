‘보랏빛 향기’ 우베 활용 식품 잇따라 출시

식품업계에서 보랏빛 ‘우베’를 활용한 제품 출시가 이어지고 있다. 이미 잘 알려진 익숙한 제품에 새로운 재료로 낯선 느낌을 더하는 게 유행이다.

롯데웰푸드는 나뚜루 우베 밀크 파인트, 나뚜루 우베 초콜릿바 등 빙과 2종과 카스타드 우베라떼맛, 명가 찰떡파이 우베크림치즈맛, 크런키 초코바 우베크림치즈 등 건과 3종을 최근 출시했다고 8일 밝혔다. 크라운제과는 이날 ‘쿠크다스’에 우베를 접목한 한정판 ‘쿠크다스 우베 에디션’을 출시한다고 밝혔다. 크라운제과 관계자는 “젊은층이 선호하는 최신 디저트 트렌드를 대표 스테디셀러 과자에 반영했다”고 설명했다.

필리핀 등 동남아시아 지역에서 즐겨먹는 참마의 일종인 우베는 부드러운 단맛과 독특한 색감으로 디저트와 음료 등에 다양하게 활용되고 있다. SNS를 중심으로 주목받으면서 미국 등 해외에서도 인기를 끌고 있다. 앞서 투썸플레이스와 폴바셋의 ‘우베 라떼’, 스타벅스코리아의 ‘우베 바스크 치즈케이크’ 등이 출시됐다.

최근 식품업계에는 오랜 시간 인기를 유지하고 있는 제품에 새로운 맛과 식감을 더해 새 제품을 출시하는 경향이 자리잡았다. 업체 입장에선 신제품 개발에 드는 시간과 비용을 줄이면서도 안정적인 수요를 확보할 수 있다. 롯데웰푸드 관계자는 “최근 소비자들은 익숙한 제품에서도 새로운 원료와 색다른 맛을 경험하는 것을 즐기는 경향이 뚜렷해지고 있다”며 “앞으로도 글로벌 식음료 트렌드를 반영한 다양한 제품을 선보일 계획”이라고 밝혔다.