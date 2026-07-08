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‘보랏빛 향기’ 우베 활용 식품 잇따라 출시

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본문 요약

식품업계에서 보랏빛 '우베'를 활용한 제품 출시가 이어지고 있다.

앞서 투썸플레이스와 폴바셋의 '우베 라떼', 스타벅스코리아의 '우베 바스크 치즈케이크' 등이 출시됐다.

최근 식품업계에는 오랜 시간 인기를 유지하고 있는 제품에 새로운 맛과 식감을 더해 새 제품을 출시하는 경향이 자리잡았다.

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‘보랏빛 향기’ 우베 활용 식품 잇따라 출시

입력 2026.07.08 16:02

  • 정대연 기자

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롯데웰푸드 ‘우베 시리즈 5종’. 롯데웰푸드 제공

롯데웰푸드 ‘우베 시리즈 5종’. 롯데웰푸드 제공

식품업계에서 보랏빛 ‘우베’를 활용한 제품 출시가 이어지고 있다. 이미 잘 알려진 익숙한 제품에 새로운 재료로 낯선 느낌을 더하는 게 유행이다.

롯데웰푸드는 나뚜루 우베 밀크 파인트, 나뚜루 우베 초콜릿바 등 빙과 2종과 카스타드 우베라떼맛, 명가 찰떡파이 우베크림치즈맛, 크런키 초코바 우베크림치즈 등 건과 3종을 최근 출시했다고 8일 밝혔다. 크라운제과는 이날 ‘쿠크다스’에 우베를 접목한 한정판 ‘쿠크다스 우베 에디션’을 출시한다고 밝혔다. 크라운제과 관계자는 “젊은층이 선호하는 최신 디저트 트렌드를 대표 스테디셀러 과자에 반영했다”고 설명했다.

필리핀 등 동남아시아 지역에서 즐겨먹는 참마의 일종인 우베는 부드러운 단맛과 독특한 색감으로 디저트와 음료 등에 다양하게 활용되고 있다. SNS를 중심으로 주목받으면서 미국 등 해외에서도 인기를 끌고 있다. 앞서 투썸플레이스와 폴바셋의 ‘우베 라떼’, 스타벅스코리아의 ‘우베 바스크 치즈케이크’ 등이 출시됐다.

최근 식품업계에는 오랜 시간 인기를 유지하고 있는 제품에 새로운 맛과 식감을 더해 새 제품을 출시하는 경향이 자리잡았다. 업체 입장에선 신제품 개발에 드는 시간과 비용을 줄이면서도 안정적인 수요를 확보할 수 있다. 롯데웰푸드 관계자는 “최근 소비자들은 익숙한 제품에서도 새로운 원료와 색다른 맛을 경험하는 것을 즐기는 경향이 뚜렷해지고 있다”며 “앞으로도 글로벌 식음료 트렌드를 반영한 다양한 제품을 선보일 계획”이라고 밝혔다.

쿠크다스 우베 에디션. 크라운제과 제공

쿠크다스 우베 에디션. 크라운제과 제공

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