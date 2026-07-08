화성시, ‘시비 100%’ 투입해 공공생리대 전격 비치···“시민 기본 건강권 보장”

경기 화성시가 시민의 기본적 건강권 보장을 위해 8일 지역 내 공공시설에 공공생리대인 ‘코리요 생리대’ 전격 비치했다. 정부 시범사업과 별개로 지자체가 선제적으로 나선 것이다.

이날 ‘코리요 생리대’가 비치된 곳은 시민들이 일상에서 자주 찾는 공공시설 68곳(공공기관 34곳, 관공서 34곳)이다.

남양·태안·병점도서관 등 공공도서관과 청소년문화의집, 청소년상담복지센터, 화성시가족센터, 나래울종합사회복지관, 유앤아이센터, 화성예술의전당, 동탄복합문화센터, 모두누림센터 등 문화·복지시설에 공공생리대가 비치됐다. 화성시청과 4개 구청, 29개 읍·면·동 행정복지센터에서도 공공생리대를 찾을 수 있다.

화성시는 공공생리대 사업에 총 8790만 원의 예산​을 전액 시비로 투입했다. 세부적으로는 생리대 비치함 설치에 3400만원 ​생리대 구매와 배송·포장비 등에 4920만원, ​홍보비 등에 470만 원을 편성했다. 생리대는 배송비와 포장비를 포함해 1개당 약 300원 수준이다. 지역 내 68곳에 비치되는 전체 생리대 물량은 총 16만4000개​로 1박스당 276개씩 총 595박스가 공급된다.

화성시는 공공생리대 제작 단계부터 품질과 안전을 최우선 기준으로 삼았다고 밝혔다. 피부에 직접 닿는 제품인 만큼 피부 자극을 최소화하기 위해 유기농 순면 커버를 적용한 중형 생리대를 제작했다. 저가 제품이 아니라 착용감과 안전성을 함께 고려한 제품을 제작해 시민들의 신뢰를 높이는 데 중점을 뒀다고 화성시는 설명했다.

생리대는 보관 과정에서 습기로 인한 변질을 막기 위해 1개씩 각각 개별 포장했다. 디자인은 화성시 대표 캐릭터인 ‘코리요’를 활용한 디자인을 적용했다.

화성시는 민선9기에 해당 사업을 지속적으로 확대·운영해 나갈 방침이다. 7월 한 달간 시설별 사용량과 이용 현황을 체계적으로 분석해 수요에 맞춰 공급량을 탄력적으로 조정하고, 운영 결과와 시민 이용 데이터를 바탕으로 공공생리대 비치 시설을 단계적으로 확대해 나갈 예정이다.

화성시 관계자는 “성평등가족부 등 중앙부처의 시범사업과 별개로 국비나 도비 지원을 기다리지 않고 자체 예산을 선제적으로 투입했다”며 “생리대 비치함 설치부터 생리대 구매와 운영까지 모든 과정을 시가 직접 책임지는 방식으로 추진해 시비 100% 공공생리대 보급사업을 현실화했다”고 밝혔다.

정명근 화성시장은 “공공생리대는 생리용품을 화장실에 비치하는 사업이 아니라 시민의 기본적인 건강권을 공공이 함께 책임지는 생활밀착형 정책”이라며 “그동안 개인의 몫으로 여겨졌던 영역까지 행정의 책임을 넓혀 시민의 일상을 더욱 촘촘하게 살피는 것이 화성형 기본사회의 방향”이라고 말했다.