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‘산업단지 화재 막아라’···대구소방, 전국 최초로 전담조직 꾸려

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본문 요약

대구시가 도심 산업단지 화재를 막기 위한 전담조직을 꾸려 현장에 투입한다.

대구소방안전본부는 '산업단지 화재예방안전사업 추진단'을 만들고 사업을 본격화한다고 8일 밝혔다.

이는 전국적으로 반복되는 대형 공장화재를 예방하고 산업단지 입주업체의 자율적인 안전관리 역량을 높이기 위한 움직임이다.

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‘산업단지 화재 막아라’···대구소방, 전국 최초로 전담조직 꾸려

입력 2026.07.08 16:21

수정 2026.07.08 16:23

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  • 백경열 기자

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대구소방안전본부와 대구시 관계자 등이 8일 ‘산업단지 화재예방안전사업 추진단’ 출범 현판식을 한 뒤 기념 촬영을 하고 있다. 대구시 제공

대구소방안전본부와 대구시 관계자 등이 8일 ‘산업단지 화재예방안전사업 추진단’ 출범 현판식을 한 뒤 기념 촬영을 하고 있다. 대구시 제공

대구시가 도심 산업단지 화재를 막기 위한 전담조직을 꾸려 현장에 투입한다.

대구소방안전본부는 ‘산업단지 화재예방안전사업 추진단’을 만들고 사업을 본격화한다고 8일 밝혔다.

이는 전국적으로 반복되는 대형 공장화재를 예방하고 산업단지 입주업체의 자율적인 안전관리 역량을 높이기 위한 움직임이다. 화재예방 전문인력을 전담 배치하는 예방 중심 소방행정 모델로, 이 같은 시도는 전국에서 처음이라는 게 소방당국 설명이다.

대구소방본부는 화재예방 안전컨설팅 추진 등 사업을 총괄한다. 대구시 재난안전실은 재난관리기금 지원을, 시 경제국은 산업단지 입주업체 현황 공유와 기업들이 적극적으로 참여할 수 있도록 독려하는 등의 역할을 맡기로 했다.

소방당국은 단속 위주의 기존 점검 체제에서 벗어나 현장을 직접 찾아가는 안전컨설팅을 통해 화재위험 요인을 미리 발굴 및 개선하는 것이 핵심이라고 설명했다.

대구소방본부는 이를 위해 현장 경험이 많고 전문성을 갖춘 지역 주민을 대상으로 ‘화재예방 안전지도원’ 10명을 공개 채용했다. 직무교육을 마친 지도원들은 2인 1개조로 산업단지 현장에 투입된다.

이들은 올해 말까지 지역 산단 입주업체 1만335곳 중 화재 위험이 높은 1800곳을 대상으로 맞춤형 화재예방 안전지도를 벌인다.

소방시설 및 피난·방화시설 유지관리 실태 확인 및 위험물 안전관리 지도, 생산공정별 화재위험요인 진단, 건축·전기·가스 분야 안전관리 상태 확인, 사업장별 개선방안 제시 등의 활동을 계획 중이다.

개선 권고사항은 별도의 기록부 등을 통해 체계적으로 관리하고, 미이행 사항은 관계기관과 협조해 조치해 나갈 계획이다. 노후 밀집공장 사업주와 종사자들을 대상으로 화재예방 안전교육도 진행될 예정이다.

대구에서는 2021년부터 지난해까지 5년간 587건의 공장 화재가 발생해 43명이 크고 작은 부상을 입었다. 재산 피해액은 615억6900만원으로 집계됐다.

김태한 대구소방안전본부장은 “산업단지 화재는 한 번 발생하면 대규모 인명피해와 막대한 재산피해는 물론 지역경제에도 큰 영향을 미치는 만큼 예방이 무엇보다 중요하다”며 “현장 중심의 컨설팅과 안전교육을 강화해 기업 스스로 안전관리 역량을 키울 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

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